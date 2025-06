Szijjártó: Zónu konfliktu opustilo slovenským letom už sedem Maďarov

Budapešť 17. júna (TASR) - Prvá evakuačná operácia už dosiahla upokojujúcu fázu, repatriačný let organizovaný Slovenskom totiž opustil jordánsky vzdušný priestor so siedmimi maďarskými občanmi na palube, ktorí tak unikli z konfliktnej zóny na Blízkom východe. Na Facebooku to oznámil v pondelok neskoro večer šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Maďarský minister dodal, že sedem Maďarov čoskoro dorazí na Cyprus, kde na nich už čakajú maďarskí konzuli a ešte v utorok poletia do Bratislavy.



Szijjártó poďakoval „slovenským priateľom“ za spoluprácu. „Toto nie je naša prvá spoločná evakuačná operácia, vždy sme sa na seba mohli spoľahnúť a to sa nezmení ani v budúcnosti,“ podotkol.



Minister uviedol, že sa organizujú a realizujú ďalšie operácie, pokračujú v práci na nich a je presvedčený, že čoskoro budú môcť poskytnúť ďalšie dobré správy.



„Situácia na Blízkom východe sa stáva čoraz vážnejšou, pričom Irán a Izrael útočia nielen na svoje hlavné mestá, ale aj na niekoľko ďalších lokalít,“ povedal v pondelok Szijjártó. Podľa jeho slov stúpa počet Maďarov, ktorí by mohli byť v ohrození. „Takže čoraz viac Maďarov sa chce vrátiť domov a byť v bezpečí,“ dodal.











