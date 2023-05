Szijjártó: Zraneného maďarského vojaka v Kosove museli operovať

Budapešť 30. mája (TASR) - Jeden zo štyroch vojakov maďarských ozbrojených síl slúžiacich v mierovej misii KFOR pod vedením NATO v Kosove, ktorých pri potýčkach v obci Zvečan v pondelok zranili črepiny, musel podstúpiť operáciu. Na Facebooku to v utorok oznámil šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Maďarský veľvyslanec v Prištine József Bencze navštívil v americkej nemocnici štyroch maďarských vojakov, ktorí potrebujú ošetrenie pre zranenia črepinami. Jedného z nich museli operovať, no našťastie nikto z nich nie je v ohrození života," uviedol Szijjártó.



Lietadlo Airbus A319 maďarskej armády vybavené zdravotným zariadením v pondelok večer odletelo zo základne v Kecskeméte do Kosova pre zranených maďarských vojakov.



Viac než 20 maďarských vojakov utrpelo zranenia pri potýčkach v Kosove, pričom siedmi z nich sú v ťažkom stave, informoval v pondelok na Facebooku maďarský minister obrany Kristóf Szalay-Bobrovniczky. "Ich stav je stabilizovaný. Zranených maďarských vojakov letecky prevezie maďarská armáda do Maďarska na ďalšie ošetrenie," dodal minister.



Približne 25 vojakov nasadených v mierovej misii KFOR pod vedením NATO v Kosove utrpelo v pondelok zranenia pri zrážkach so srbskými demonštrantmi, ktorí požadovali odvolanie nedávno zvolených starostov z radov etnických Albáncov.



Sily KFOR vo vyhlásení spresnili, že pri potýčkach utrpelo niekoľko vojakov talianskeho a maďarského kontingentu KFOR zlomeniny a popáleniny v dôsledku výbuchu zápalných zariadení.