Szijjártó:Ak Turecko zmení postoj, nebudeme brániť Švédsku ísť do NATO

Budapešť 4. júla (TASR) - Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v utorok oznámil, že je v kontakte so svojím tureckým kolegom v záležitosti ratifikácie členstva Švédska v Severoatlantickej aliancii. Ubezpečil, že ak Turecko zmení svoj postoj, tak Maďarsko nebude tento proces brzdiť. S odvolaním sa na server portfolio.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Šéf maďarskej diplomacie to oznámil na tlačovej konferencii v Budapešti, ktorú odvysielal aj na Facebooku. Szijjártó zdôraznil, že ak sa turecký postoj zmení, Maďarsko sa zaväzuje, že nebude brániť členstvu žiadnej krajiny v NATO.



Turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan v utorok upozornil, že Turecko nepodľahne tlaku, aby ratifikovalo žiadosť Švédska o vstup do Severoatlantickej aliancie. Ankara podľa neho stále posudzuje, či Štokholm bude pre NATO prínosom alebo záťažou.



Švédsky premiér Ulf Kristersson minulý piatok (30. 6.) uviedol, že Budapešť nebude odkladať vstup tejto severskej krajiny do NATO. Podľa jeho vyjadrenia ho o tom ubezpečil predseda maďarskej vlády Viktor Orbán. "Maďarsko nebude nijako zdržiavať ratifikačný proces Švédska," povedal novinárom Kristersson. Nespresnil však, či Orbánove vyjadrenia naznačujú, že hlasovanie by sa mohlo uskutočniť ešte pred summitom NATO vo Vilniuse.



Maďarský parlament nemá ratifikáciu vstupu Švédska zaradenú do programu schôdze pred letnou prestávkou. V pondelok sa takýto bod programu neúspešne pokúsili presadiť poslanci opozičných strán Demokratická koalícia (DK), Momentum a MSZP.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)