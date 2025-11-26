< sekcia Zahraničie
Szijjártó:Áno pre členstvo Srbska v EÚ, nie pre členstvo Ukrajiny v EÚ
„Takže srbské členstvo v EÚ áno, ukrajinské členstvo v EÚ nie,“ toto je maďarský postoj, zdôraznil Szijjártó.
Autor TASR
Budapešť/Belehrad 26. novembra (TASR) - Členstvo Srbska v Európskej únii by prinieslo hospodársky rast, ale nepripravenosť Ukrajiny a korupcia na úrovni štátu by zničili finančný a poľnohospodársky systém bloku. Podľa agentúry MTI to vyhlásil v stredu v Belehrade maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó po schôdzke so šéfom srbskej diplomacie Markom Djuričom, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„EÚ by z členstva Srbska profitovala, ale tento proces brzdia ľudia v Bruseli, zatiaľ čo Ukrajina, v ktorej funguje korupcia na najvyššej štátnej úrovni, by predstavovala hrozbu pre spoločenstvo, no napriek tomu by ju chceli čo najskôr prijať,“ povedal Szijjártó.
„Takže srbské členstvo v EÚ áno, ukrajinské členstvo v EÚ nie,“ toto je maďarský postoj, zdôraznil Szijjártó.
„EÚ by z členstva Srbska profitovala, ale tento proces brzdia ľudia v Bruseli, zatiaľ čo Ukrajina, v ktorej funguje korupcia na najvyššej štátnej úrovni, by predstavovala hrozbu pre spoločenstvo, no napriek tomu by ju chceli čo najskôr prijať,“ povedal Szijjártó.
„Takže srbské členstvo v EÚ áno, ukrajinské členstvo v EÚ nie,“ toto je maďarský postoj, zdôraznil Szijjártó.