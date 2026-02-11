Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Szijjártó:Maďarsko ťaží maximum z úlohy Číny v novom svetovom poriadku

Na snímke maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Foto: TASR- Ladislav Vallach

Podľa maďarského ministra rok 2025 bol už tretím v poradí, keď najviac investícií do Maďarska prúdilo práve z Číny a čínske projekty pomáhajú modernizovať maďarské hospodárstvo.

Autor TASR
,aktualizované 
Budapešť 11. februára (TASR) - Čína zohráva v novom svetovom poriadku kľúčovú úlohu, čo zvyšuje význam strategického partnerstva Maďarska a Číny, pričom Budapešť z tejto spolupráce vyťažila maximum. Vyhlásil to podľa agentúry MTI v stredu po rokovaní s čínskym ministrom zahraničných vecí Wang Im šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Podľa maďarského ministra rok 2025 bol už tretím v poradí, keď najviac investícií do Maďarska prúdilo práve z Číny a čínske projekty pomáhajú modernizovať maďarské hospodárstvo.

Z nich Szijjártó vyzdvihol modernizovanú železničnú trať Budapešť – Belehrad, na ktorej spustia nákladnú dopravu 27. februára, osobnú 14. marca.

Podľa šéfa maďarskej diplomacie budú rýchlovlaky medzi oboma metropolami premávať každé dve hodiny rýchlosťou 160 km/h. Zároveň dôjde k výraznému posilneniu leteckého spojenia s Čínou. Počet týždenných leteckých spojov sa zvýši zo súčasných 42 na 77, z ktorých 42 budú nákladné lety.

V tomto roku by sa mala v Maďarsku začať výroba v závodoch čínskych spoločností BYD a CATL, dvoch najväčších globálnych hráčov v oblasti elektromobility. Maďarsko to posunie do pozície európskeho lídra v priemysle elektrických vozidiel, zdôraznil maďarský minister.

CATL bude v Debrecíne s investíciou 7,34 miliardy eur najväčšou zelenou investíciu v histórii Maďarska. Projekt vytvorí zhruba 9000 nových pracovných miest. Závod bude dodávať batériové články pre automobilky ako BMW, Mercedes-Benz, Stellantis či Volkswagen.

BYD s investíciou 4 miliardy eur postavil v Segedíne nový závod s výrobnou kapacitou až 300.000 vozidiel. Pre BYD ide o prvý európsky závod na výrobu osobných automobilov, čím sa vyhne dodatočným clám EÚ na dovoz z Číny.

Szijjártó sa v uplynulých vyše 11 rokoch stretol so šéfom čínskej diplomacie 24-krát. V tomto roku ide o prvú návštevu čínskeho ministra zahraničných vecí v Európe.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
