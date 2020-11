Szijjártóovi v Bangkoku test potvrdil nákazu koronavírusom

Budapešť 4. novembra (TASR) - Maďarskému ministrovi zahraničných vecí Péterovi Szijjártóovi, ktorý mal v stredu v Thajsku na pláne niekoľko dvojstranných rozhovorov, potvrdil test nákazu novým druhom koronavírusu. Informovala o tom agentúra MTI, podľa ktorej je šéf diplomacie bez príznakov, avšak v zmysle miestnych predpisov je hospitalizovaný v nemocnici v Bangkoku.



Šéf tlačového oddelenia ministerstva zahraničných vecí Máté Paczolay uviedol, že prebiehajú rokovania o odvoze ministra do vlasti. Szijjártó pricestoval to Thajska z Kambodže.



Paczolay dodal, že šéf diplomacie sa podrobil testovaniu aj pred odcestovaním do Ázie, výsledok bol vtedy negatívny. Minister podľa jeho slov po návrate nastúpi do karantény v záujme toho, aby nenakazil svoju rodinu, a ani iných.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)