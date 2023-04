Szijjártó:Pozvanie Ukrajiny na rokovanie NATO porušuje princíp jednoty

Budapešť/Brusel 4. apríla (TASR) — Pozvanie ukrajinského ministra zahraničných vecí na rokovanie ministrov členských štátov Severoatlantickej aliancie porušuje princíp jednoty spojencov v rámci NATO. Konštatoval to v utorok na Facebooku maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, ktorý však dodal, že na stretnutie do Bruselu prišiel v snahe byť konštruktívny. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg na dvojdňové stretnutie šéfov diplomacie členských krajín NATO, ktoré sa začalo v utorok, pozval aj ukrajinského ministra zahraničných vecí Dmytra Kulebu.



Szijjártó zdôraznil, že na schôdzke dá Maďarsko najavo, že akékoľvek integračné snahy Kyjeva podporí iba v prípade, ak Ukrajinci vrátia všetky práva maďarskej menšine žijúcej v Zakarpatskej oblasti, ktoré mali pred rokom 2015.



"Prišli sme sem s nádejou, že nikto nebude spochybňovať platnosť nášho predchádzajúceho spoločného rozhodnutia, podľa ktorého NATO nie je účastníkom vojny odohrávajúcej sa v našom susedstve, a že treba urobiť všetko pre to, aby sa zabránilo priamemu konfliktu medzi NATO a Ruskom," uviedol Szijjártó v statuse na Facebooku.





