Szijjártó:Prvoradé je prepustenie maďarských rukojemníkov z Pásma Gazy

Budapešť 13. novembra (TASR) - Maďarská vláda bude na všetkých medzinárodných fórach naďalej presadzovať uplatnenie osobitných maďarských aspektov v súvislosti so situáciou v Izraeli. Prvoradý význam má pre Budapešť prepustenie rukojemníkov s maďarským občianstvom a evakuácia zostávajúcich Maďarov z Pásma Gazy, vyhlásil v pondelok v Bruseli minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Šéf rezortu diplomacie na tlačovej konferencii v prestávke zasadnutia Rady Európskej únie pre zahraničné veci uviedol, že postoje členských štátov sú značne odlišné s výnimkou niekoľkých základných bodov týkajúcich sa situácie v Izraeli. Podľa jeho slov sa nesmie relativizovať vznik tohto ozbrojeného konfliktu.



"Došlo tam k brutálnemu teroristickému útoku, teroristická organizácia zaútočila na Izrael tisíckami rakiet a spôsobila smrť a zranenia mnohých tisícok nevinných ľudí. To, čo sa teraz deje, je protiteroristická operácia, boj proti terorizmu," podčiarkol Szijjártó.



Ďalej upozornil, že úspech vojenských operácií nie je len v záujme Izraela, ale celého sveta. V Pásme Gazy sa naďalej nachádza sedem maďarských občanov, ktorí z bezpečnostných dôvodov nemôžu opustiť oblasť, dodal maďarský minister zahraničných vecí.



"Udržiavame s nimi nepretržitý kontakt. Žiaľ, pred niekoľkými dňami bolo zasiahnuté miesto ich pobytu. Viacerí utrpeli ľahké zranenia a potrebovali ošetrenie v nemocnici. Všetci dnes mohli nemocnicu opustiť a momentálne sa snažíme zariadiť, aby sa dostali na hraničný priechod Rafah (do Egypta)," spresnil Szijjártó, ktorý sa dohodol s izraelským a egyptským ministrom zahraničných vecí, že ak sa tento zámer podarí, siedmi Maďari a ich dvaja palestínski rodinní príslušníci budú môcť opustiť enklávu.