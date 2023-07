Szijjártó:Ratifikácia vstupu Švédska do NATO je iba technickou otázkou

Budapešť 11. júla (TASR) - Budapešť 11. júla (TASR) - Uzatvorenie procesu ratifikácie vstupu Švédska do Severoatlantickej aliancie v maďarskom parlamente je už iba technickou otázkou. Oznámil to v utorok pred odchodom na summit NATO šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Mier na Ukrajine potrebujeme čo najskôr, pretože len tak možno zachrániť ľudské životy," zopakoval minister postoj Maďarska ku konfliktu na Ukrajine, ktorý bude jednou z najdôležitejších tém summitu v litovskej metropole Vilnius.



K otázke vstupu Švédska do NATO Szijjártó podčiarkol, že maďarská vláda ho podporuje, preto pred mnohými mesiacmi predložili návrh ratifikácie parlamentu. "Uzavretie ratifikačného procesu je už iba technickou záležitosťou," dodal.



Szijjártó 4. júla oznámil, že je v kontakte so svojím tureckým kolegom v záležitosti ratifikácie členstva Švédska v Severoatlantickej aliancii. Ubezpečil, že ak Turecko zmení svoj postoj, tak Maďarsko nebude tento proces brzdiť.



Server 24.hu v tejto súvislosti pripomína, že do Vilniusu odcestoval Szijjártó s premiérom Viktorom Orbánom a s ministrom obrany Kristófom Szalayom-Bobrovniczkym.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)