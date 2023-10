Szijjártó:Spoluprácou s GCC možno predísť eskalácii na Blízkom východe

Budapešť/Maskat 10. októbra (TASR) - Krajiny Rady pre spoluprácu arabských štátov Perzského zálivu (GCC) môžu zohrať významnú úlohu pri predchádzaní eskalácie na Blízkom východe. Preto by bolo obzvlášť dôležité, aby Európska únia s nimi posilnila spoluprácu. Podľa agentúry MTI to uviedol v utorok v ománskom Maskate maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Šéf maďarskej diplomacie na 27. stretnutí ministerskej rady Európskej únie a GCC podotkol, že Európa čelí vážnym bezpečnostným výzvam, z východu s vojnou na Ukrajine a z juhu so zvyšujúcim sa migračným tlakom, pričom Maďarsko je oboma priamo zasiahnuté pre svoju geografickú polohu.



Maďarský minister upozornil, že prvotné príčiny migrácie treba hľadať najmä v ozbrojených konfliktoch, vojnách a terorizme, pričom na migračný tlak má vplyv aj vývoj globálnej bezpečnostnej situácie.



Európa má podľa Szijjártóa okrem mnohých iných dôvodov záujem čo najskôr ukončiť čo najviac ozbrojených konfliktov vo svete a nájsť cestu k mieru.



Maďarský minister vyjadril vážne znepokojenie nad udalosťami v Izraeli a čo najostrejšie odsúdil teroristický útok, ktorý by podľa neho veľmi ľahko mohol viesť k obrovskej humanitárnej katastrofe v regióne.



V Budapešti sa zhromaždil dav vyjadrujúci solidaritu s Izraelom





Niekoľko tisíc ľudí sa zhromaždilo v utorok večer pri budapeštianskom pamätníku holokaustu Topánky na brehu Dunaja, aby vyjadrili solidaritu s Izraelom. S odvolaním sa na server mandiner.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Demonštráciu, na ktorej sa zúčastnil aj veľvyslanec Izraela v Budapešti Jakov Hadas-Handelsman, zorganizovali týždenník Hetek a rozhlasová stanica Hit Rádió.



"Od holokaustu nebol Izrael a židovský národ zasiahnutý takým brutálnym útokom," uviedli organizátori. V dave sa objavili izraelské a maďarské vlajky, ako aj transparent s nápisom: "Sme s vami!"



Izraelský veľvyslanec sa poďakoval Maďarsku za solidaritu. "To, čo sme nedávno videli, a čo sa deje aj v súčasnosti, nie je obyčajným javom. Zdá sa, že teroristická organizácia Islamský štát (ISIS) má svojho nástupcu, čo predstavuje civilizačnú hrozbu pre nás všetkých," povedal veľvyslanec, ktorý podčiarkol, že izraelský útok podporil Irán.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)