Szijjártó:Vláda požiadala USA o výnimku zo sankcií pre elektráreň Paks

Budapešť 27. februára (TASR) - Maďarská vláda požiadala o výnimku zo sankcií uvalených predchádzajúcou vládou USA pre projekt dobudovania atómovej elektrárne Paks II. Podľa servera telex.hu to šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó uviedol vo štvrtok po schôdzke s generálnym riaditeľom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafaelom Grossim, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Maďarský minister označil príslušné sankcie administratívy prezidenta Joea Bidena za politickú pomstu, ktorá sťažuje napredovanie tohto projektu, čím naznačil, že projekt rozšírenia Paksu nie je vyňatý z amerických sankcií voči ruskej Gazprombank.



O jadrovej energetike sa podľa Szijjártóa v poslednom čase rozprúdilo viacero ideologických debát. "Maďarsko nie je ochotné pristupovať k energetickým otázkam na ideologickom základe," podčiarkol maďarský minister a dodal, že Európa môže získať späť svoju konkurencieschopnosť len vtedy, ak znovu získa "schopnosť zdravého rozumu". Cesta, ako to dosiahnuť, je podľa neho prostredníctvom jadrovej energie.



Szijjártó poznamenal, že Maďarsko pracuje na rozšírení svojej jadrovej kapacity a chce predĺžiť prevádzkovú životnosť elektrárne Paks o 20 rokov. Prípravy na to už prebiehajú. Výstavba dvoch nových reaktorových blokov sa už začala a MAAE tento proces priebežne monitoruje, dodal.