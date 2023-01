Szijjártó:Zlá spolupráca Východu a Západu trápi najviac strednú Európu

Davos/Budapešť 17. januára (TASR) - Zhoršenie spolupráce medzi Východom a Západom je najhoršou možnou správou pre strednú Európu, keďže štáty na hranici dvoch blokov v konfrontácii medzi geopolitickými blokmi trpia najviac. Podľa servera 444.hu to vyhlásil maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v utorok na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) vo švajčiarskom Davose, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa vyhlásenia maďarského rezortu diplomacie Szijjártó v panelovej diskusii "Deglobalizácia či reglobalizácia?" zdôraznil, že základným národným bezpečnostným a ekonomickým záujmom Maďarska a celého stredoeurópskeho regiónu by bola pragmatická spolupráca medzi Východom a Západom, ktorá by bola založená na vzájomnom rešpekte a výhodách.



Šéf maďarskej diplomacie podčiarkol, že k zmene je potrebný návrat ku vzájomnej úcte, pochopenie skutočnosti, že realitu nemožno prepísať ideologickým či politickým prístupom, ale aj nutnosť zachovania komunikačných kanálov medzi stranami, ktoré neradi vzájomne komunikujú.



Do Davosu tento rok nebolo pozvané Rusko pre vojnu na Ukrajine. Cieľom každoročného WEF je za účasti predstaviteľov vyše sto krajín, z ktorých viac než 50 je zastúpených na úrovni hláv štátov a predsedov vlád, diskutovať o forme riešenia potravinových, energetických a iných druhov kríz zasahujúcich svet, pripomína agentúra MTI.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)