Poľsko v stredu plánuje oznámiť EÚ obnovenie kontrol na hraniciach

Varšava 2. júla (TASR) - Poľsko pravdepodobne ešte v stredu oznámi Európskej únii rozhodnutie o opätovnom zavedení dočasných kontrol na hraniciach s Nemeckom a Litvou, uviedol vo vysielaní rozhlasovej stanice RMF hovorca poľskej vlády Adam Szlapka. Zdôraznil, že cieľom je zabezpečiť kontrolu migrácie pri čo najmenšom vplyve na občanov. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.



Premiér Donald Tusk v utorok oznámil, že kontroly sa začnú od pondelka 7. júla. Podľa Szlapku budú kontroly organizované výlučne poľskými orgánmi vrátane pohraničnej stráže, žandárstva, teritoriálnej obrany a polície. Zároveň vylúčil vytváranie spoločných poľsko-nemeckých alebo poľsko-litovských hliadok.



Rozhodnutie o kontrolách súvisí podľa Tuska so zmenou postoja Nemecka, ktoré už neumožňuje vstup migrantom z iných krajín tak, ako to bolo zvykom v predchádzajúcich rokoch. Premiér zdôraznil, že cieľom opatrenia je obmedziť nekontrolované pohyby migrantov a kontrolovať vstup osôb na poľské územie.



Szlapka odmietol správy o masovom prechode migrantov cez poľsko-nemeckú hranicu ako dezinformácie a doplnil, že počet zaznamenaných prípadov vrátenia migrantov z Nemecka za posledný mesiac je rádovo v desiatkach.



Poľsko má podľa hovorcu záujem, aby boli opatrenia čo najmenej obmedzujúce, no zároveň dostatočne efektívne na ochranu hraníc. Vláda pripravuje príslušné nariadenie, ktoré bude možné v prípade potreby predĺžiť. Podľa aktualizovaného schengenského kódexu môžu byť dočasné kontroly zavedené na maximálne šesť mesiacov s možnosťou predĺženia do dvoch rokov.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)