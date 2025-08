Szlapka: Poľsko v tomto roku deportovalo 928 osôb

Varšava 5. augusta (TASR) - Poľské úrady v tomto roku deportovali 928 osôb na základe rozhodnutia o nútenom návrate a ďalších 4244 osôb opustilo Poľsko dobrovoľne. Na utorkovej tlačovej konferencii to uviedol hovorca poľskej vlády Adam Szlapka s tým, že bezpečnosť je základom vládnej politiky. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.



Szlapka vysvetlil, že osoby, ktoré síce vstúpia na územie Poľska legálne, no nedodržiavajú pravidlá, môžu byť vyzvané na odchod z krajiny. Ak to neurobia dobrovoľne, úrady pristupujú k nútenej deportácii. Cieľom je zabezpečiť, aby sa obyvatelia Poľska cítili bezpečne.



Od 7. júla do pondelka poľské orgány skontrolovali na hraniciach s Litvou a Nemeckom viac ako 530.000 osôb. Zadržali 14 osôb podozrivých z napomáhania nelegálnym migrantom a takmer 200 osobám odmietli vstup do krajiny.



Szlapka upozornil, že po sprísnení kontroly na podlaskom úseku poľsko-bieloruskej hranice sa tlak migrantov presunul na iný úsek, kde sa desaťnásobne zvýšili pokusy o nelegálne prekročenie hranice. Pripomenul, že len v pondelok bolo na poľsko-nemeckej hranici skontrolovaných viac ako 12.000 ľudí a na poľsko-litovskej 8500.



Podľa Szlapku takmer 150 pokusov o prekročenie hranice z Bieloruska svedčí o účinnosti opatrení a vysokej miere ochrany hraníc. Zároveň avizoval rázne kroky voči všetkým, ktorí sa budú pokúšať zneužívať situáciu na hraniciach alebo sa vydávať za poľských úradníkov.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)