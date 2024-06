SZÚ: Čierny kašeľ v ČR stagnuje, nakazených je viac, ako ukazujú dáta

Praha 24. júna (TASR) - Epidémia čierneho kašľa v Česku stagnuje, nahlásené počty nových prípadov tohto ochorenia klesajú. Stále ich je však každý týždeň viac než tisíc, naposledy 1137. Podľa českého Štátneho zdravotného ústavu (SZÚ) sa skutočný stav v populácii zrejme od dát odlišuje. V pondelok to uviedla hovorkyňa SZÚ Štěpánka Čechová, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Epidemiologická situácia čierneho kašľa celkovo stagnuje, stále sú dohlasované prípady z predchádzajúcich týždňov, ale aj nové prípady ochorenia, ich počty však výrazne klesajú," napísala Čechová. Je však podľa nej potrebné rátať s tým, že mnoho prípadov nákazy sa do systému nahlasovania z rôznych dôvodov nedostane a reálne počty nakazených v populácii sa od dát zrejme odlišujú.



Ústav od začiatku roka eviduje viac než 21.000 prípadov infekcie, z toho detí do jedného roka je 314. Práve ich počet je podľa SZÚ odrazom toho, ako infekcia cirkuluje v dospelej populácii. "Pretože v preočkovanej populácii môže mať ochorenie čiernym kašľom mierny až ťažko rozpoznateľný priebeh, môžu byť dospievajúci a dospelí nevedomky zdrojom infekcie pre najmenšie deti," zdôraznil ústav. Pri ochrane novorodencov pripomenul význam nosenia respirátorov a tiež očkovanie tehotných žien.



Tohtoročná epidémia čierneho kašľa je v ČR najsilnejšia za viac ako 60 rokov. V súvislosti s ochorením už zomrelo šesť ľudí, z toho päť seniorov a jeden novorodenec.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)