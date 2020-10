Vznikol film o záchrane futbalistov uväznených v jaskynnom komplexe

Bratislava 3. októbra (TASR) – Program kín spestril tento týždeň film Jaskyňa. Príbeh podľa skutočnej udalosti, napínavej záchrannej akcie, ktorá sa odohrala pred dvoma rokmi v thajskej oblasti Tham Luang a zasiahla celý svet, nakrútil režisér Tom Waller. Dvanásť chlapcov futbalového tímu a ich tréner ostali uväznení 18 dní v jaskynnom komplexe po tom, ako monzúnové dažde zaplavili vchod do jaskyne.



„Bolo neuveriteľne náročné vžiť sa do tohto príbehu a natočiť ho. Pri niektorých scénach sme mali skutočný problém, aby sa nám protagonisti nerozplakali a nevzdali to. Nechceli to už znova prežívať,“ opísal nakrúcanie Waller, ktorý predbehol Hollywood. Len niekoľko mesiacov po udalosti sa mu podarilo zachytiť hrôzu a napätie, ale aj nádej a odvahu, ktorá panovala u záchranárov a verejnosti.



Režisér sa vrátil k skutočnej udalosti z konca júna roku 2018. Skupina mladých futbalistov išla osláviť narodeniny do jaskyne, odkiaľ sa už však sami nedostali. Desiatky záchranárov zo všetkých kútov zeme pracovali na ich záchrane. Jeden z nich prišiel pri akcii o život. Po 18 dňoch sa však podarilo to, čo si prial celý svet – všetkých chlapcov z jaskyne zachránili.



Waller do filmu obsadil okrem hercov niekoľko skutočných účastníkov záchrannej akcie, ktorí stvárňujú samých seba.



„Napríklad hlavný záchranár, ktorého vidíte vo filme, je Jim Warny, človek, ktorý bol priamo na mieste súčasťou tímu. Teraz sa živí ako elektrikár, takže s herectvom nemá nič spoločné,“ ozrejmil. Ďalej sa vo filme objaví aj farmárka, ktorá venovala svoju kompenzáciu za zničenú úrodu na výdavky spojené so záchranou chlapcov, alebo čínsky inštruktor potápania.



Chlapci aj ich tréner dostali pred transportom xanax a ketamínové injekcie, aby boli počas celej štvorhodinovej akcie v bezvedomí a neohrozili na ceste dlhej 2,6 kilometra ani seba, ani potápačov, pre ktorých bola situácia úplne neštandardná a bezprecedentná. Film sa skôr ako na zachraňovaných sústreďuje na záchranárov ako na skromné, ale statočné postavy v pozadí príbehu.



„Snímka je venovaná pamiatke Samana Kunana, príslušníka námorníctva, ktorému pri zásobovacej misii došiel kyslík. Stal sa tak jedinou obeťou tejto záchrannej misie. Na jeho pohrebe 14. júla 2018 sa zúčastnila aj thajská kráľovská rodina,“ poznamenal Marek Suchitra z distribučnej spoločnosti Film Europe, ktorá snímku prináša do kín od 1. októbra.