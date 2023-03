Tábor európskych socialistov uvažuje nad menami pre budúceho šéfa EK

Brusel 13. marca (TASR) - Po škandále Katargate, ktorý v Európskom parlamente (EP) zasiahol frakciu socialistov a demokratov (S&D), sa v tábore európskych socialistov diskutuje o tom, kto by v eurovoľbách v roku 2024 mohol túto politickú rodinu predstavovať ako hlavný kandidát na post predsedu Európskej komisie (EK). Uviedol to pondelok týždenník Politico, o čom informuje spravodajca TASR.



Týždenník na svojej webovej stránke predostrel viacero mien, ktoré by mohli mať ambíciu nahradiť vo funkcii Ursulu von der Leyenovú z tábora Európskej ľudovej strany (EPP), ak na budúci rok socialisti vyhrajú eurovoľby.



Dátum volieb do EP ešte nebol stanovený, väčšinou však býva koncom mája, aby sa ešte pred letnými prázdninami stihol konštituovať nový europarlament, ktorý potom v období september - október preverí a schváli zloženie novej eurokomisie.



Do hry môže vstúpiť španielska europoslankyňa a súčasná líderka skupiny S&D v europarlamente Iratxe Garcíová. Tá sa však v rozhovore pre Politico k tejto možnosti postavila veľmi opatrne a odkázala, že toto rozhodnutie "na základe spoločných rozhodnutí" musí prijať Strana európskych socialistov (PES) a aj frakcia S&D. Týždenník upozornil, že Garcíová môže byť z EP povolaná späť do Španielska, aby slúžila ako ministerka vo vláde premiéra Pedra Sáncheza.



Za ďalšiu možnú kandidátku z prostredia EP na najvyššiu funkciu v eurokomisii Politico považuje nemeckú europoslankyňu Katarinu Barleyovú, ktorá otvorene hovorí o obvineniach z korupcie súvisiacich s jej bývalými kolegami z S&D v kauze Katargate.



Ďalším menom v hre je údajne belgická socialistka Kathleen Van Bremptová, tú však frakcia vníma skôr na pozícii Garcíovej v prípade, že sa tá stane členkou španielskej vlády.



Najsilnejším menom však môže byť súčasná fínska premiérka Sanna Marinová. Má potrebné skúsenosti s najvyššou politickou funkciou, všetci ju poznajú, je jasne proeurópsky zameraná a ak v apríli fínski Sociálni demokrati prehrajú parlamentné voľby a premiérom sa stane Petteri Orpo, ako naznačujú posledné prieskumy, bude voľná pre pôsobenie na európskej politickej scéne.



Túto možnosť pre Politico naznačila fínska europoslankyňa Miapetra Kumpula-Natriová, podľa ktorej by eurosocialisti mali Marinovú vnímať ako možného "spitzenkandidáta" a dať jej šancu zjednotiť európsku ľavicu po škandále Katargate.



Netreba zabúdať ani na posledného kandidáta socialistov na predsedu EK Fransa Timmermansa, upozorňuje Politico, hoci ten sa zatiaľ k tejto otázke nevyjadril. Timmermans v roku 2018 súťažil v tábore socialistov o nomináciu na spitzenkandidáta do eurovolieb so slovenským eurokomisárom Marošom Šefčovičom a nomináciu získal. V lete 2019 však terajší výkonný podpredseda EK vo viackolových voľbách neuspel, podobne ako kandidát ľudovcov Manfred Weber či predstaviteľka európskych liberálov Magrethe Vestagerová, keď nakoniec šéfovia vlád a štátov túto funkciu udelili Ursule von der Leyenovej ako vôbec prvej žene na čele eurokomisie.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)