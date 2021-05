Tadžikistan hlási 19 mŕtvych po bojoch s Kirgizskom

Dušanbe 6. mája (TASR) - Tadžikistan vo štvrtok oznámil, že 19 jeho občanov prišlo o život v minulotýždňových bojoch na hraniciach s Kirgizskom. Údaje o obetiach zverejnil vôbec po prvý raz, informovala agentúra AFP.



Boje medzi oboma stredoázijskými krajinami vypukli minulý štvrtok (29. apríla). V ten istý deň sa ešte obe strany dohodli na prímerí, čo viedlo k postupnému zastaveniu bojov.



Tlačová agentúra severného regiónu Sogdijský vilájet hraničiaceho s Kirgizskom informovala, že konflikt si vyžiadal 19 mŕtvych vrátane šiestich vojakov a ďalších 87 zranených.



Tadžikistan tak vôbec prvýkrát zverejnil oficiálne údaje o svojich stratách. Predstavitelia tohto uzavretého autoritárskeho štátu po vypuknutí bojov totiž do veľkej miery mlčali, všíma si AFP.



Zmienená agentúra dodala, že tadžická vláda na pomoc rodinám obetí vyčlenila tri milióny tadžických somoni (približne 220.750 eur).



Kirgizsko už skôr informovalo, že v dôsledku konfliktu na hraniciach s Tadžikistanom bolo zabitých 36 obyvateľov Kirgizska a ďalších 183 ich bolo zranených.



Obe krajiny sa už desaťročia sporia o hranicu, na ktorej dochádza k sporadickým zrážkam. Minulotýždňové vypuknutie bojov, do ktorých sa zapojili armády oboch krajín, však bolo neobvyklé a vyvolalo obavy z ich možného prerastenia do širšieho konfliktu.



Boje vypukli po konflikte o vodnú infraštruktúru na hranici medzi týmito krajinami, ktoré získali nezávislosť po rozpade Sovietskeho zväzu v roku 1991. Sporná je viac ako tretina hranice vrátane oblasti okolo de facto tadžickej enklávy Voruch, kde minulý štvrtok prepukol konflikt.