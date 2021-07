Tadžikistan je pripravený prijať 100.000 utečencov z Afganistanu

Dušanbe 24. júla (TASR) - Tadžikistan v piatok oznámil, že je pripravený prijať 100.000 utečencov z Afganistanu, kde hnutie Taliban počas postupného odchodu amerických vojakov získalo pod kontrolu veľkú časť územia. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Tadžikistan spolupracuje s medzinárodnými organizáciami s cieľom pripraviť sa na príchod Afgancov, oznámil námestník šéfa výboru pre mimoriadne situácie.



V súčasnosti je podľa neho možné prijať približne 100.000 utečencov z Afganistanu a umiestniť ich do vojenských výcvikových stredísk v krajine.



Tadžikistan má podľa vládnych činiteľov dostatok stanov, lôžok a ďalšieho vybavenia, pričom v prípade potreby môže prijať i viac utečencov.



Hovorca Talibanu Zabihulláh Mudžáhid vo štvrtok uviedol, že toto militantné hnutie ovláda už 90 percent pohraničných oblastí Afganistanu. Tamojšia vláda však toto vyjadrenie označila za lož.



Tadžikistan má s Afganistanom približne 1300 kilometrov dlhú spoločnú hranicu.



Fundamentalistické hnutie Taliban dostáva v súčasnosti v rámci rozsiahlej ofenzívy pod svoju kontrolu čoraz väčšie, predovšetkým vidiecke oblasti Afganistanu. Okrem iného obsadilo aj hlavný hraničný priechod na hraniciach s Tadžikistanom, ktorý na hranice vyslal 20.000 príslušníkov záložných jednotiek.



Deje sa tak v čase, keď sa z Afganistanu po takmer 20 rokoch sťahujú domov americké jednotky, ktorých odsun by mal byť ukončený do 31. augusta 2021.