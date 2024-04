Tadžikistan odporúča občanom cestovať do Ruska len v nutných prípadoch

Dušanbe 29. apríla (TASR) - Tadžikistan odporúča svojim občanom, aby sa zdržali cestovania do Ruska. Uvádza sa to vo vyhlásení tadžického ministerstva zahraničných vecí, ktoré súvisí s nárastom počtu xenofóbnych útokov ako dôsledku nedávneho teroristického útoku v koncertno-zábavnom centre Crocus City Hall neďaleko Moskvy. Väčšina osôb podozrivých z jeho spáchania alebo účasti na ňom pochádzala z Tadžikistanu.



Ako informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL), toto odporúčanie sa na webe tadžického rezortu diplomacie objavilo 27. apríla. Z textu vyplýva, že občania Tadžikistanu by do Ruska mali cestovať len v nevyhnutných prípadoch.



Deň predtým tadžické ministerstvo zahraničných vecí vydalo správu, že ruské úrady odmietajú občanom Tadžikistanu povoliť vstup na ruské územie. Zákaz vstupu má už "masový" charakter a týka sa najmä mladých mužov, ako vyplýva zo správ očitých svedkov na ruských hraničných priechodoch.



Viaceré ľudskoprávne organizácie hlásili v Rusku po útoku v Crocus City Hall nárast xenofóbnych útokov a protestov namierených proti migrantom zo stredoázijských krajín. Tadžický minister zahraničných vecí Sirodžiddin Muchriddin v apríli povedal, že "nepremyslená informačná kampaň" v Rusku vytvára "negatívne vnímanie občanov Tadžikistanu a Tadžikov".



RFE/RL dodala, že v roku 2023 odišlo do Ruska za prácou 652.000 občanov Tadžikistanu, ktorí sú po Uzbekoch druhou najpočetnejšou skupinou pracovných migrantov v Rusku.



Ruská ekonomika pracovnú silu zo zahraničia nutne potrebuje: prvý námestník ministra priemyslu a obchodu Vasilij Osmakov vlani označil nedostatok pracovníkov za kľúčový problém ruskej ekonomiky. Na problém upozornil pred rokom aj ruský prezident Vladimir Putin, keď priznal, že Rusko "v mnohých odvetviach jednoducho nemá dostatok pracovníkov".