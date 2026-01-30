< sekcia Zahraničie
Tadžikistan oznámil, že na hranici s Afganistanom zabil pašerákov drog
Dlhoročný vládca Tadžikistanu Emómalí-ji Rahmón kritizuje afganské orgány a vyzval Kábul, aby rešpektoval práva etnických Tadžikov, ktorí tvoria štvrtinu afganskej populácie.
Autor TASR
Dušanbe 30. januára (TASR) - Tadžikistan v piatok oznámil, že zabil troch pašerákov drog, ktorí prekračovali hranicu z Afganistanu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Tadžickí predstavitelia podľa štátnej tlačovej agentúry Chovar uviedli, že troch z piatich „pašerákov drog“ zabili v južnej oblasti Chatlon po tom, ako kládli „ozbrojený odpor“. Dodali, že ďalším dvom sa podarilo utiecť späť do Afganistanu.
Ide už o šiesty smrteľný incident v pohraničnej oblasti od novembra minulého roka. Podľa údajov agentúry AFP pri nich doteraz zahynulo celkove 19 ľudí. Medzi obeťami sú členovia tadžickej pohraničnej stráže, čínski robotníci a osoby, ktoré Dušanbe bez uvedenia bližších podrobností označilo za „pašerákov“ a „teroristov“.
Prevažne moslimský Tadžikistan má s Afganistanom spoločnú hranicu dlhú 1350 kilometrov. S Talibanom, ktorý sa v susednej krajine v roku 2021 vrátil k moci, má však napäté vzťahy. Obáva sa totiž možného nárastu extrémistického násilia.
Tadžikistan vyzval Taliban, aby sa zaoberal týmito incidentmi a zabránil destabilizácii nestabilnej pohraničnej oblasti, kde pôsobia niektoré islamistické skupiny vrátane afganskej odnože IS s názvom Islamský štát-Chorasán (IS-K).
Dlhoročný vládca Tadžikistanu Emómalí-ji Rahmón kritizuje afganské orgány a vyzval Kábul, aby rešpektoval práva etnických Tadžikov, ktorí tvoria štvrtinu afganskej populácie.
