Tadžikistan pre hrozbu Talibanu požiadal o pomoc Rusko

Dušanbe 8. júla (TASR) - Tadžikistan požiadal v stredu o pomoc Rusko a ďalších svojich spojencov z Organizácie Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (ODKB). Urobil tak po tom, ako väčšinu hranice so susedným Afganistanom ovládlo militatné hnutie Taliban, informovalo Rádio Slobodná Európa/Rádio Sloboda (RFE/RL).



Bojovníci Talibanu dobyli v posledných týždňoch rozsiahle územia na severe Afganistanu, pričom do Tadžikistanu utieklo už viac ako 1000 afganských civilistov a vojakov. Tadžické úrady týmto utečencom poskytujú potraviny a prístrešie a pripravujú sa na prílev ďalších.



Podľa tadžických orgánov sú pod kontrolou talibov už viac než dve tretiny 1357 kilometrov dlhých štátnych hraníc medzi Tadžikistanom a Afganistanom. Dušanbe sa v tejto situácii obrátilo na členov ODKB, ktorá združuje Rusko a viaceré ďalšie postsovietske republiky.



Moskva prisľúbila, že poskytne podporu svojim stredoázijským spojencom, ktorých ohrozuje stupňujúce sa násilie v Afganistane, odkiaľ sa v súčasnosti sťahujú americké vojská. Ich odsun má byť dokončený do 11. septembra, keď si Spojené štáty budú pripomínať 20. výročie teroristických útokov v USA z roku 2001. Taliban zintenzívnil svoje bojové akcie od polovice apríla, keď prezident USA Joe Biden avizoval začiatok odsunu amerických vojakov z Afganistanu.



Tadžikistan sa oficiálne obrátil so žiadosťou o pomoc na ODKB 7. júna. Uviedol, že bez vonkajšej pomoci nedokáže zvládať nestabilnú situáciu na tadžicko-afganských hraniciach, najmä v tamojších odľahlých horských oblastiach.



"Zvládnuť túto výzvu vlastnými silami sa nám javí zložité. Z tohto dôvodu by sme sa chceli obrátiť na členské štáty ODKB"o pomoc zameranú na posilnenie tadžicko-afganskej hranice," uviedol zástupca Tadžikistanu v tejto organizácii Hasan Sultonov. Členmi ODKB sú aj Rusko, Arménsko, Kazachstan a Kirgizsko.



Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov krátko predtým vyhlásil, že Moskva urobí "všetko, čo bude v jej silách" a je pritom pripravená využiť svoju vojenskú základňu, ktorá sa nachádza v Tadžikistane, v blízkosti hraníc s Afganistanom.



Tadžický prezident Emomali Rachmon v pondelok nariadil, aby sa na hraniciach s Afganistanom rozmiestnilo 20.000 záložníkov. O tamojšej situácii tiež telefonicky hovoril s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktorý prisľúbil, že Moskva je pripravená "poskytnúť Tadžikistanu potrebnú pomoc", či už na bilaterálnej úrovni, alebo prostredníctvom ODKB.