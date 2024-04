Tadžikistan protestuje proti zaobchádzaniu s jeho občanmi v Rusku

Dušanbe 29. apríla (TASR) - Tadžické ministerstvo zahraničných vecí si v pondelok predvolalo ruského veľvyslanca Semiona Grigorieva, aby mu doručilo protestnú nótu, v ktorej tvrdí, že Tadžici sú vystavení nespravodlivému zaobchádzaniu zo strany Moskvy. Informovala o tom agentúra Reuters, podľa ktorej ide o nezvyčajný spor medzi postsovietskymi spojencami.



Tadžická diplomacia v nóte vyjadrila vážne znepokojenie nad častými prípadmi, keď ruské orgány zaobchádzali s občanmi Tadžikistanu zámerne negatívnym spôsobom.



Nezmienila sa však o zadržaní viacerých mužov - údajne Tadžikov - ruskými orgánmi po masovom útoku na koncertnú sálu na predmestí Moskvy z 22. marca, pri ktorom zahynulo najmenej 144 ľudí. K zodpovednosti za útok sa opakovane prihlásila stredoázijská frakcia teroristickej skupiny Islamský štát (IS).



Ruské orgány deň po útoku oznámili zadržanie 11 osôb vrátane štyroch podozrivých páchateľov, ktorí sú občanmi Tadžikistanu. Zvyšných obvinili z toho, že im pomáhali.



V inom vyhlásení z nedele tadžické ministerstvo uviedlo, že takmer 1000 Tadžikov snažiacich sa dostať do Ruska uviazlo na moskovskom letisku Vnukovo od 27. apríla v neprimeraných hygienických podmienkach. Ďalšie desiatky Tadžikov podľa neho uviazli na iných letiskách v ruskej metropole.



Dodalo tiež, že z Ruska deportovali už 27 Tadžikov a ďalších 306 pridali na zoznam ľudí, ktorých vysťahujú. Takéto reštriktívne opatrenia sa podľa Dušanbe zavádzajú iba proti tadžickým občanom.



Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová v pondelok informovala, že Rusko dočasne sprísnilo kontroly na hraniciach ako opatrenie proti terorizmu.



Prijatím opatrení sa Moskva podľa nej snaží vyriešiť aj problém s dlhými radmi na hraniciach. "Zvlášť zdôrazňujeme, že takéto kroky majú dočasný charakter a nezohľadňujú štátnu príslušnosť osôb prichádzajúcich (do Ruska)," dodala hovorkyňa.



Tadžikistan je členom Ruskom vedenej vojenskej aliancie Organizácia Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (OZKB), ako aj Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (SCO). Na jeho území sa nachádza ruská vojenská základňa a jeho ekonomika je silne závislá od peňazí viac ako milióna Tadžikov pracujúcich v Rusku.