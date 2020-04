Rachmon vyzval veriacich, aby pre Covid odložili v ramadáne pôst

Dušanbe 23. apríla (TASR) - Tadžický prezident Emomali Rachmon vyzval vo štvrtok veriacich, aby sa počas posvätného mesiaca ramadán vzdali pôstu a chránili sa tak pred koronavírusom. Rachmon to uviedol v tlačovej správe pri príležitosti začiatku ramadánu, píše agentúra AFP.



Prezident Tadžikistanu - krajiny s moslimskou náboženskou väčšinou - zároveň vyzval roľníkov a manuálnych pracovníkov, aby tento rituálny úkon odložili. Urobil tak napriek tomu, že Tadžikistan dosiaľ nezaznamenal nijaké prípady nákazy koronavírusom.



"Hoci sme v našej krajine chorobu (COVID-19) zatiaľ nepotvrdili, neznamená to, že by sme nemali byť opatrní a nečinne sedieť," píše Rachmon v správe, ktorú vydala jeho kancelária.



Pre poľnohospodárov, chovateľov hospodárskych zvierat a tých, ktorí tvrdo pracujú, môže byť pôst v danej situácii podľa Rachmona nanajvýš škodlivý.



Posvätný moslimský mesiac ramadán, počas ktorého sa väčšina moslimov po celom svete od úsvitu do súmraku zdržiava konzumácie jedla a nápojov, sa tento rok začína západom slnka vo štvrtok 23. apríla. Sviatok vrcholí o mesiac neskôr, keď sa slávi jeho ukončenie.



Tadžikistan je jednou z mála krajín, ktorá dosiaľ oficiálne nezaznamenala ani jediný prípad nákazy koronavírusom. Ďalším je Turkménsko.



Turkménske úrady v stredu informovali, že pre prípad prepuknutia epidémie v krajine sa v uplynulom období už zásobili pľúcnymi ventilátormi a testami zo zahraničia.



"V prípade čo i len jediného zaznamenaného prípadu nákazy koronavírusom budeme okamžite informovať Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) a medzinárodnú komunitu," uviedol turkménsky minister zahraničných vecí Rašid Meredov.