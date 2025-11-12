Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Tadžikistan spustil vlastnú štátnu četovaciu aplikáciu

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Júlia Jánošíková

Všetky údaje používateľov by mali byť podľa vyhlásenia uložené v Tadžikistane.

Autor TASR
Dušanbe 12. novembra (TASR) - Tadžická vládna komunikačná služba v utorok oznámila, že podľa vzoru Ruska a Kazachstanu spustila národnú četovaciu aplikáciu ORIZ. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Spustenie aplikácie je „dôležitým krokom k digitálnej nezávislosti Tadžikistanu“, uvádza služba vo vyhlásení. Tvrdí, že aplikácia ORIZ bude cieliť aj na milióny tadžických migrantov pracujúcich v Rusku, kde je obmedzený prístup k četovacím platformám Telegram a WhatsApp.

Všetky údaje používateľov by mali byť podľa vyhlásenia uložené v Tadžikistane. „Závislosť na zahraničných sieťach môže poškodiť informačnú bezpečnosť,“ uvádza služba.

Tadžikistan je najchudobnejšou postsovietskou republikou a jej prezident Emomali Rachmon je vo funkcii od roku 1994.

Záujem o vytvorenie vlastných četovacích aplikácií v uplynulých rokoch prejavili viaceré krajiny bývalého Sovietskeho zväzu. Ruské úrady propagujú obyvateľstvu štátnu četovaciu aplikáciu MAX, v Kazachstane to je aplikácia Aitu.
