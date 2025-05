Tadžikistan už nebude väzniť ľudí za lajkovanie zakázaných príspevkov

Dušanbe 14. mája (TASR) - Tadžický prezident Emomali Rachmon podpísal v stredu zákon dekriminalizujúci „lajkovanie“ takých príspevkov na sociálnych sieťach, ktoré verejne vyzývajú k terorizmu či iným závažným trestným činom. Oznámila to jeho tlačová kancelária, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



Podľa oficiálnych údajov tam bolo za lajkovanie či komentovanie príspevkov považovaných tamojšími úradmi za „teroristické“ či „extrémistické“ doteraz uväznených vyše 1500 ľudí. Ako však približuje agentúra AFP, tamojšia vláda, rovnako ako okolité štáty v regióne, takýmito výrazmi často označuje svojich politických oponentov, aktivistov či novinárov a išlo aj o ich príspevky.



Tadžikistan s približne desiatimi miliónmi obyvateľov leží vo vnútrozemí, medzi Afganistanom, Uzbekistanom, Kirgizskom a Čínou. V uplynulých mesiacoch zápasí so sériou militantných útokov, ku ktorým sa vo viacerých prípadoch prihlásil Islamský štát.



Tadžickí zákonodarcovia prijali v roku 2018 legislatívu, ktorou sa kriminalizovalo verejné ospravedlňovanie terorizmu na internete. Tamojšie úrady čoskoro na to začali stíhať ľudí za to, že lajkovali či reagovali emotikonmi na príspevky, ktoré podľa nich podporovali extrémizmus. Osoby, ktoré boli uznané za vinné, mohli byť poslané do väzenia až na 15 rokov.



Prezident Rachmon, ktorý je hlavou štátu už od roku 1994, sa vlani vyjadroval proti takémuto trestnému stíhaniu a podľa tadžických médií povedal, že by sa s ním malo „skoncovať“. Úrady kritizoval za to, že voči ľuďom vznášajú neopodstatnené obvinenia.



Nateraz však nie je známe, či jeho stredajšie zrušenie predmetných dodatkov zákona bude mať aj retroaktívny účinok a osud už uväznených osôb tak zostáva nejasný.



V Tadžikistane v podstate neexistuje opozícia či nezávislé médiá. Mimovládna organizácia Freedom House, ktorá sleduje presadzovanie demokracie vo svete, označuje tamojší režim za autoritársky a vážne obmedzujúci politické práva a občianske slobody.