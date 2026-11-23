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Tadžikistan v deň Putinovej návštevy oznámil zámer vystúpiť z ICC
Tadžikistan doručil oznámenie o odstúpení 20. novembra 2026, teda v deň návštevy ruského prezidenta Vladimira Putina v tejto stredoázijskej krajine.
Autor TASR
Dušanbe 23. novembra (TASR) - Tadžikistan v pondelok oznámil rozhodnutie odstúpiť od Rímskeho štatútu, na základe ktorého bol zriadený Medzinárodný trestný súd (ICC). Odstúpenie nadobudne účinnosť 20. novembra 2027. Vyplýva to z oznámenia generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa zverejneného v pondelok. Informuje agentúra AFP, píše TASR.
Tadžikistan doručil oznámenie o odstúpení 20. novembra 2026, teda v deň návštevy ruského prezidenta Vladimira Putina v tejto stredoázijskej krajine. Podľa článku 127 Rímskeho štatútu nadobúda odstúpenie účinnosť rok po doručení oznámenia, uviedla agentúra AFP.
Putin je od roku 2023 na základe zatykača ICC hľadaný pre podozrenie z nezákonnej deportácie ukrajinských detí do Ruska. Súd vydal zatykač aj na ruskú komisárku pre práva detí Mariju Ľvovovú-Belovovú.
Po oznámení rozhodnutia o odstúpení zostáva Tadžikistan zmluvnou stranou Rímskeho štatútu až do novembra budúceho roka. Odstúpenie zároveň krajinu nezbavuje povinností vyplývajúcich zo štatútu za obdobie, počas ktorého bola jeho zmluvnou stranou.
Predsedníctvo Zhromaždenia zmluvných strán ICC v pondelok vyjadrilo nad rozhodnutím Tadžikistanu poľutovanie. Podľa jeho vyhlásenia môžu rozhodnutia členských štátov odstúpiť od Rímskeho štatútu oslabiť spoločné úsilie o dosiahnutie spravodlivosti a boj proti beztrestnosti.
„Účinnosť ICC závisí od trvalej a jednoznačnej podpory medzinárodného spoločenstva,“ uviedlo predsedníctvo vo vyhlásení.
Odstúpenie od Rímskeho štatútu v roku 2026 oznámili aj Niger, Burkina Faso, Mali, Venezuela, Čad a tichomorský ostrovný štát Nauru. V súčasnosti má ICC 125 zmluvných strán, pričom tento počet zahŕňa tiež krajiny, ktoré už začali proces odstúpenia, ale to ešte nenadobudlo účinnosť.
ICC je stály medzinárodný súd, ktorý stíha jednotlivcov podozrivých z genocídy, zločinov proti ľudskosti, vojnových zločinov a zločinu agresie. Koná v prípadoch, keď príslušné štáty nie sú ochotné alebo schopné viesť vyšetrovanie a trestné konanie.
Zmluvné štáty ICC sú povinné spolupracovať so súdom pri vykonávaní jeho zatykačov. Putin v roku 2024 navštívil Mongolsko, ktoré je členom ICC, tamojšie úrady ho však nezadržali. Súd následne konštatoval, že Mongolsko si nesplnilo povinnosť spolupracovať s ICC.
Tadžikistan je blízkym spojencom Ruska. Minulý týždeň sa tam Putin zastavil pri návrate z čínskeho Šen-čenu, kde sa stretol s americkým a čínskym prezidentom - Donaldom Trumpom a Si Ťin-pchingom. Všetci traja deklarovali záujem o ochranu imunity štátnych predstaviteľov.
Kremeľ označuje zatykač ICC na Putina za nezákonný a prípadné zatknutie ruského prezidenta by podľa neho znamenalo „vyhlásenie vojny“.
Tadžikistan podpísal Rímsky štatút v roku 1998 a ratifikoval ho v roku 2000. V marci 2026 ICC kritizoval Dušanbe za to, že úrady nezadržali ruského prezidenta počas jeho návštevy v roku 2025.
Tadžikistan doručil oznámenie o odstúpení 20. novembra 2026, teda v deň návštevy ruského prezidenta Vladimira Putina v tejto stredoázijskej krajine. Podľa článku 127 Rímskeho štatútu nadobúda odstúpenie účinnosť rok po doručení oznámenia, uviedla agentúra AFP.
Putin je od roku 2023 na základe zatykača ICC hľadaný pre podozrenie z nezákonnej deportácie ukrajinských detí do Ruska. Súd vydal zatykač aj na ruskú komisárku pre práva detí Mariju Ľvovovú-Belovovú.
Po oznámení rozhodnutia o odstúpení zostáva Tadžikistan zmluvnou stranou Rímskeho štatútu až do novembra budúceho roka. Odstúpenie zároveň krajinu nezbavuje povinností vyplývajúcich zo štatútu za obdobie, počas ktorého bola jeho zmluvnou stranou.
Predsedníctvo Zhromaždenia zmluvných strán ICC v pondelok vyjadrilo nad rozhodnutím Tadžikistanu poľutovanie. Podľa jeho vyhlásenia môžu rozhodnutia členských štátov odstúpiť od Rímskeho štatútu oslabiť spoločné úsilie o dosiahnutie spravodlivosti a boj proti beztrestnosti.
„Účinnosť ICC závisí od trvalej a jednoznačnej podpory medzinárodného spoločenstva,“ uviedlo predsedníctvo vo vyhlásení.
Odstúpenie od Rímskeho štatútu v roku 2026 oznámili aj Niger, Burkina Faso, Mali, Venezuela, Čad a tichomorský ostrovný štát Nauru. V súčasnosti má ICC 125 zmluvných strán, pričom tento počet zahŕňa tiež krajiny, ktoré už začali proces odstúpenia, ale to ešte nenadobudlo účinnosť.
ICC je stály medzinárodný súd, ktorý stíha jednotlivcov podozrivých z genocídy, zločinov proti ľudskosti, vojnových zločinov a zločinu agresie. Koná v prípadoch, keď príslušné štáty nie sú ochotné alebo schopné viesť vyšetrovanie a trestné konanie.
Zmluvné štáty ICC sú povinné spolupracovať so súdom pri vykonávaní jeho zatykačov. Putin v roku 2024 navštívil Mongolsko, ktoré je členom ICC, tamojšie úrady ho však nezadržali. Súd následne konštatoval, že Mongolsko si nesplnilo povinnosť spolupracovať s ICC.
Tadžikistan je blízkym spojencom Ruska. Minulý týždeň sa tam Putin zastavil pri návrate z čínskeho Šen-čenu, kde sa stretol s americkým a čínskym prezidentom - Donaldom Trumpom a Si Ťin-pchingom. Všetci traja deklarovali záujem o ochranu imunity štátnych predstaviteľov.
Kremeľ označuje zatykač ICC na Putina za nezákonný a prípadné zatknutie ruského prezidenta by podľa neho znamenalo „vyhlásenie vojny“.
Tadžikistan podpísal Rímsky štatút v roku 1998 a ratifikoval ho v roku 2000. V marci 2026 ICC kritizoval Dušanbe za to, že úrady nezadržali ruského prezidenta počas jeho návštevy v roku 2025.