Tagesspiegel: Do Maďarska môžu prísť ďalší ukrajinskí vojnoví zajatci

Budapešť 2. augusta (TASR) - V auguste môžu prísť do Maďarska ďalší ukrajinskí vojnoví zajatci, napísal v stredu nemecký denník Der Tagesspiegel s odvolaním sa na ukrajinské spravodajské zdroje. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



V júni sa prostredníctvom ruskej pravoslávnej cirkvi z Ruska do Maďarska dostalo 11 ukrajinských vojnových zajatcov, ktorých maďarská vláda označovala za "podkarpatských vojnových zajatcov". Nemecký denník podľa servera hvg.hu v tejto súvislosti podotkol, že od vypuknutia vojny to bolo prvýkrát, čo sa ukrajinská strana nezúčastnila na výmene zajatcov.



Ukrajinský ombudsman Dmitro Lubinec uviedol, že mesiac po odovzdaní zajatcov Maďarsku, čo vyvolalo diplomatickú búrku, sa päť z 11 mužov vrátilo domov na Ukrajinu, traja sú stále v Maďarsku a traja odcestovali do iných krajín. Ukrajina tvrdí, že odovzdaním vojnových zajatcov Maďarsku bol porušený Ženevský dohovor najmä v tom, že maďarská strana Ukrajinu o ničom neinformovala.



"Rusi majú na túto situáciu priamy vplyv. Títo vojaci boli zámerne odovzdaní maďarskej strane. Myslím, že okrem iného im išlo o destabilizáciu Zakarpatskej oblasti," povedal pre Tagesspiegel zástupca splnomocnenca ukrajinského parlamentu pre ľudské práva Oleksandr Kononenko.



Podľa jeho slov sa vynára otázka, aký je ich terajší status: boli zajatí, sú hľadaní alebo opustili svoju jednotku bez povolenia? "Nemáme uspokojivé informácie, pretože náš konzul sa s nimi nemôže stretnúť," dodal Kononenko.



Šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó 21. júna uviedol, že maďarská vláda vedela o prevoze 11 zajatých ukrajinských vojakov z Ruska do Maďarska a nemala voči tomu žiadne námietky. Po odchode troch z nich do vlasti kabinet nemá informácie o osude tých, ktorí ešte zostali v Maďarsku. "Úprimne dúfame, že oveľa viac vojnových zajatcov na oboch stranách v najbližších dňoch a týždňoch získa späť slobodu," podčiarkol Szijjártó. Súčasne vyjadril nádej, že čoskoro nebude mať zmysel ani hovoriť o vojnových zajatcoch, pretože vojna sa skončí.



"Samozrejme, že ukrajinské úrady boli informované o prevoze vojnových zajatcov, a to aj napriek tomu, že sme nemali žiadnu zákonnú povinnosť tak urobiť," reagoval minister na otázku ATV o komunikácii Budapešti s Kyjevom v tejto záležitosti. "V duchu partnerstva a normálnej spolupráce sme naznačili, že týchto 11 bývalých vojnových zajatcov prišlo do Maďarska v rámci cirkevnej spolupráce," spresnil.



Transport vojnových zajatcov z Ruska do Maďarska oznámila 9. júna na svojej webovej stránke ruská pravoslávna cirkev, ktorá prevoz sprostredkovala.