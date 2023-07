Taiwanská armáda nacvičovala na letisku odrazenie útoku Číny

Tchaj-pej 26. júla (TASR) - Taiwan usporiadal v stredu prvýkrát vojenské cvičenia na medzinárodnom letisku Tchao-jüan, kde vojaci trénovali obranu letiska proti simulovanému útoku Číny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Na najväčšom taiwanskom letisku neďaleko hlavného mesta Tchaj-pej ide o prvé takéto cvičenie od otvorenia v roku 1979.



Cvičenie bolo súčasťou týždeň trvajúcich každoročných vojenských manévrov Han Kuang, ktoré tentoraz zahŕňali aj ochranu civilných letísk vzhľadom na narastajúci vojenský a politický nátlak komunistickej Číny.



Podľa vojenského experta Alexandra Huanga z tchaj-pejskej univerzity Tamkang Taiwan čerpá skúsenosti z ruskej invázie na Ukrajinu. Na jej začiatku sa ruskí výsadkári pokúsili neúspešne obsadiť letisko Antonov neďaleko hlavného mesta Kyjev.



Prevádzka na letisku Tchao-jüan bola prerušená asi na pol hodinu, zatiaľ čo vojaci nacvičovali odrazenie nepriateľov pristávajúcich na útočných vrtuľníkoch. Súčasťou operácie bola i polícia a hasiči. Cieľom bolo pri ochrane civilnej infraštruktúry skombinovať prácu civilných i vojenských zložiek.



Čína vníma Taiwan ako súčasť svojho územia a v posledných rokoch zvyšuje svoj tlak na ostrov. Takmer každý deň čínske lietadlá prenikajú do vzdušného priestoru Taiwanu a do jeho okolitých vôd sú tiež nasadzované čínske lode.



Taiwan v minulosti pomerne často usporadúval vojenské cvičenia, no v posledných mesiacoch do nich viac zapája civilnú zložku. Podľa prezidentky Cchaj Jing-wen sa Taiwan totiž musí zamerať na koncept obrany formou celej spoločnosti.