Taiwan chce zvýšiť financovanie armády pre hrozbu zo strany Číny

Tchaj-pej 4. marca (TASR) - Taiwan plánuje zvýšiť svoje vojenské výdavky pre narastajúcu hrozbu nepriateľov krajiny, uviedol tamojší minister obrany Wellington Koo. Ohradil sa tak voči Číne, ktorá Taiwan považuje za svoje územie a správu nad ním si dlhodobo nárokuje, píše TASR podľa správy agentúry AP.



Hoci Koo neuviedol žiadne konkrétne čísla, povedal, že prezident Laj Čching-te s ministerstvom spolupracuje pre "rýchlo sa meniacu medzinárodnú situáciu a stupňujúce sa hrozby zo strany protivníkov". Podľa AP je to jasná narážka na komunistickú Čínsku ľudovú republiku, keďže Peking do okolia ostrova pravidelne vysiela svoje lode a lietadlá.



Podľa ministra Kooa by nárast výdavkov "zvýšil podiel rozpočtu na obranu vo vzťahu k HDP". Taiwan v súčasnosti vynakladá na armádu približne 2,45 percent svojho hrubého domáceho produktu.



"Zároveň bude armáda v koordinácii s národnou bezpečnosťou a zahraničnou politikou pokračovať v prehlbovaní spolupráce so Spojenými štátmi a ďalšími spojeneckými krajinami, rozširovaní multilaterálnych vojenských výmen s cieľom spoločne udržiavať regionálny mier a stabilitu," dodal Koo.



Okrem najnovšieho vybavenia sa taiwanská armáda usiluje z zvýšiť platy vojakov s cieľom udržať skúsených ľudí v službe. Zároveň bude potrebovať ďalšie finančné prostriedky na predĺženie povinnej štátnej služby zo štyroch mesiacov na jeden rok. Očakáva sa, že ČĽR v stredu oznámi svoj najnovší rozpočet na obranu, vysvetľuje agentúra Ap.