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Taiwan: Čína bude bez medzinárodnej reakcie pokračovať v expanzii
Čínske vojnové lode sa pravidelne plavia vo Východočínskom mori, Taiwanskom prielive aj Juhočínskom mori, aby presadzovali námorné nároky Pekingu na sporné vody a ostrovy.
Autor TASR
Tchaj-pej 8. júla (TASR) - Ak svet nebude konať, čínsky „autoritatívny expanzionizmus“ v regionálnych vodách bude pretrvávať, varoval v stredu Lii Wen z Taiwanskej rady pre národnú bezpečnosť. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.
Čínske vojnové lode sa pravidelne plavia vo Východočínskom mori, Taiwanskom prielive aj Juhočínskom mori, aby presadzovali námorné nároky Pekingu na sporné vody a ostrovy.
Lii Wen označil stratégiu komunistickej Číny na medzinárodnom fóre za „postupné krájanie salámy“ čím sa „neustále posúvajú hranice“.
Expanzionizmus Pekingu podľa jeho slov zahŕňa vojenské plavidlá, plavidlá pobrežnej stráže, výskumné lode a plavidlá námornej milície na presadzovanie svojich nárokov a pokusy o „premenu medzinárodných vodných ciest na domáce vody“. „Ak sa svet nevyjadrí k našim obavám ani nepodnikne kroky, tento expanzionizmus bude len pokračovať,“ varoval Lii Wen.
Ministerka pre námorné záležitosti Kuan Bi-ling na fóre uviedla, že Taiwan, Japonsko a Filipíny čelia „rovnakému vzoru konania, (ktoré je) úmyselne riadené tak, aby zostalo pod hranicou konvenčnej vojny“.
„Keď sa nahromadí séria takýchto krokov, môže to vytvoriť úplne nový status quo,“ dodala ministerka.
Vyjadrenia taiwanských predstaviteľov prišli deň po strete lodí japonskej a čínskej pobrežnej stráže v blízkosti sporného neobývaného súostrovia vo Východočínskom mori. Japonsko ho nazýva Senkaku a Čína Tiao-jü-tao. Každá krajina tvrdila, že vyhnala plavidlá druhej strany, ktoré vnikli do jej výsostných vôd.
Súostrovie leží približne 170 km severovýchodne od Taiwanu, asi 330 km od pobrežia pevninskej Číny a približne 410 km západne od japonského ostrova Okinawa. Všetky tri krajiny si naň robia územné nároky.
Čínske vojnové lode sa pravidelne plavia vo Východočínskom mori, Taiwanskom prielive aj Juhočínskom mori, aby presadzovali námorné nároky Pekingu na sporné vody a ostrovy.
Lii Wen označil stratégiu komunistickej Číny na medzinárodnom fóre za „postupné krájanie salámy“ čím sa „neustále posúvajú hranice“.
Expanzionizmus Pekingu podľa jeho slov zahŕňa vojenské plavidlá, plavidlá pobrežnej stráže, výskumné lode a plavidlá námornej milície na presadzovanie svojich nárokov a pokusy o „premenu medzinárodných vodných ciest na domáce vody“. „Ak sa svet nevyjadrí k našim obavám ani nepodnikne kroky, tento expanzionizmus bude len pokračovať,“ varoval Lii Wen.
Ministerka pre námorné záležitosti Kuan Bi-ling na fóre uviedla, že Taiwan, Japonsko a Filipíny čelia „rovnakému vzoru konania, (ktoré je) úmyselne riadené tak, aby zostalo pod hranicou konvenčnej vojny“.
„Keď sa nahromadí séria takýchto krokov, môže to vytvoriť úplne nový status quo,“ dodala ministerka.
Vyjadrenia taiwanských predstaviteľov prišli deň po strete lodí japonskej a čínskej pobrežnej stráže v blízkosti sporného neobývaného súostrovia vo Východočínskom mori. Japonsko ho nazýva Senkaku a Čína Tiao-jü-tao. Každá krajina tvrdila, že vyhnala plavidlá druhej strany, ktoré vnikli do jej výsostných vôd.
Súostrovie leží približne 170 km severovýchodne od Taiwanu, asi 330 km od pobrežia pevninskej Číny a približne 410 km západne od japonského ostrova Okinawa. Všetky tri krajiny si naň robia územné nároky.