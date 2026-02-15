< sekcia Zahraničie
Taiwan: Čína predstavuje skutočnú hrozbu pre bezpečnosť
Autor TASR
Tchaj-pej 15. februára (TASR) - Čína je skutočnou hrozbou pre bezpečnosť a naďalej pokrytecky tvrdí, že dodržiava princípy mieru OSN, povedal v nedeľu taiwanský minister zahraničných vecí Lin Čch'-a-lung v reakcii na komentáre čínskeho ministra zahraničných vecí Wang Iho na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii (MSC). TASR o tom píše podľa správy agentúry Reuters.
Čína považuje demokraticky spravovaný Taiwan za svoje odštiepenecké územie, čo vláda v Tchaj-peji odmieta s tvrdením, že o svojej budúcnosti môžu rozhodovať len samotní obyvatelia tohto ostrova.
Čínsky minister zahraničných vecí vo svojom sobotňajšom prejave na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii vyhlásil, že niektoré krajiny sa „snažia odtrhnúť Taiwan od Číny“, obvinil Japonsko z vyvolávania napätia na ostrove a zdôraznil dôležitosť dodržiavania princípov Charty OSN.
Lin vo svojom vyhlásení následne uviedol, že či už z hľadiska historických faktov, objektívnej reality alebo medzinárodného práva, suverenita Taiwanu nikdy nepatrila Čínskej ľudovej republike. Taiwanský minister ďalej povedal, že Wang sa „chválil“ dodržiavaním cieľov Charty OSN a obvinil iné krajiny z napätia v regióne.
„V skutočnosti sa Čína prednedávnom zapojila do vojenských provokácií v okolitých oblastiach (ostrova) a opakovane a otvorene porušila zásady Charty OSN o nepoužívaní sily ani vyhrážaní sa silou,“ uviedol Lin. „Tým opäť potvrdila svoje hegemonické zmýšľanie, pri ktorom sa slová nezhodujú s činmi,“ dodal.
