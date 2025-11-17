< sekcia Zahraničie
Taiwan: Čína svojím sporom s Japonskom narúša mier v regióne
Peking si po výrokoch japonskej premiérky predvolal veľvyslanca Tokia a vyjadril protest voči týmto vyjadreniam.
Autor TASR
Tchaj-pej 17. novembra (TASR) - Taiwanský prezident Laj Čching-te v pondelok vyhlásil, že Čína svojím sporom s Japonskom „vážne“ narušila mier v ázijsko-tichomorskom regióne. Spor vznikol po výrokoch japonskej premiérky Sanae Takaičiovej, že ozbrojené útoky Číny na Taiwan by mohli Japonsko podnietiť k tomu, aby ostrov vojensky podporilo. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Peking si po výrokoch japonskej premiérky predvolal veľvyslanca Tokia a vyjadril protest voči týmto vyjadreniam. Čína zároveň odporučila svojim občanom necestovať do Japonska.
Taiwanský prezident v pondelok vyzval Peking, aby „preukázal zdržanlivosť, správal sa ako veľmoc a nestal sa zdrojom problémov“ v regióne, kde podľa neho došlo k vážnemu narušeniu mieru a stability.
„Čína by sa mala vrátiť na cestu medzinárodného poriadku založeného na pravidlách, čo by pomohlo udržať mier, stabilitu a prosperitu v regióne,“ zdôraznil taiwanský prezident v rozhovore s novinármi.
Na vyjadrenia japonskej premiérky reagoval aj čínsky generálny konzul v Osake Süe Ťien. Diplomat na sociálnych sieťach napísal, že „toto je cesta smrti, ktorú si môžu vybrať len niektorí hlúpi politici z Japonska“. „Musíme im akurát tak bez váhania zoťať ich špinavé hlavy,“ dodal čínsky konzul pôsobiaci v Japonsku.
Japonské ministerstvo zahraničných vecí a japonské veľvyslanectvo v Číne vyjadrili voči tomu ostrý protest a požiadali o vymazanie príspevku. Príspevok bol následne odstránený.
Japonská premiérka neskôr povedala, že jej výrok nereprezentoval jednotný postoj japonskej vlády, ale jej osobný názor na prípadný najhorší scenár vývoja okolo Taiwanu.
Peking považuje Taiwan za svoju odštiepeneckú provinciu aj napriek tomu, že tento ostrov má od roku 1949 nezávislú vládu. Čína opakovane deklaruje - a nevylučuje pritom ani použitie sily, - že jedného dňa Taiwan ovládne.
Hoci Japonsko Taiwan neuznáva ako nezávislý štát, udržiava s ním neoficiálne styky.
