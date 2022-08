Taiwan: Čína vypálila v blízkosti taiwanských vôd balistické strely

Tchaj-pej 4. augusta (TASR) - Taiwanské ministerstvo obrany vo štvrtok oznámilo, že Čína vypálila počas vojenských cvičení v blízkosti Taiwanu niekoľko balistických striel. Túto informáciu potvrdila aj čínska armáda. TASR správu prevzala od agentúr AFP a DPA.



Vo vyhlásení ministerstva obrany sa uvádza, že rakety typu Tung-feng boli odpálené do vôd severovýchodne a juhozápadne od Taiwanu okolo 13.56 h miestneho času (07.56 h SELČ).



Taiwanská armáda bližšie nešpecifikovala, do ktorých lokalít strely dopadli alebo či preleteli nad územím Taiwanu.



Plukovník Š'I, hovorca Východného okruhu Čínskej ľudovej oslobodzovacej armády, uviedol, že čínske sily uskutočnili konvenčný raketový útok na vopred určenú oblasť pri východnom pobreží Taiwanu. Všetky rakety presne zasiahli ciele, dodal.



O odpálení niekoľkých projektilov v Taiwanskom zálive krátko po začatí vojenských cvičení informoval aj reportér agentúry AFP.



Čínska štátna televízia CCTV oznámila, že manévre sa začali o 12.00 h miestneho času (06.00 h SELČ) a potrvajú až do nedele. Podľa taiwanských predstaviteľov tieto manévre porušujú pravidlá stanovené Organizáciou Spojených národov, narúšajú územnú suverenitu Taiwanu a sú priamou hrozbou pre leteckú a námornú dopravu.



Taiwan okrem toho vo štvrtok informoval, že nad jeho súostrovím Ťin-men preleteli neidentifikované stroje, pravdepodobne drony. Taiwanská armáda použila na ich odohnanie svetlice.