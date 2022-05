Taiwan daruje ukrajinským mestám milióny dolárov na povojnovú obnovu

Tchaj-pej 31. mája (TASR) - Taiwan daruje piatim ukrajinským mestám postihnutým ruskou vojenskou agresiou celkovo štyri milióny dolárov na obnovu zničených škôl a infraštruktúry. Oznámilo to v utorok taiwanské ministerstvo zahraničných vecí, z ktorého vyhlásenia citovala stanica CNN.



Šéf taiwanskej diplomacie Joseph Wu Čao-sie v telefonáte so starostom Charkova Ihorom Terechovom povedal, že Tchaj-pej poskytne tomuto východoukrajinskému mestu, v ktorom ruské ostreľovanie spôsobilo veľké škody, dva milióny dolárov.



Ďalších pol milióna dolárov dostanú od taiwanskej vlády mestá Černihiv, Mykolajiv, Záporožie a Sumy.



"Dúfame, že naša pomoc pri obnove zničenej civilnej infraštruktúry môže zmierniť následky, ktoré táto vojna spôsobila ukrajinskému ľudu," povedal minister Joseph Wu v telefonáte s Terechovom. Zdôraznil, že obyvatelia Taiwanu stoja za Ukrajinou a jej ľudom.



Šéf taiwanskej diplomacie v apríli v telefonáte so starostom Kyjeva Vitalijom Kličkom oznámil, že Taiwan poskytne Ukrajine pomoc vo výške 8,8 milióna amerických dolárov.



Taiwan v súčasnosti nemá oficiálne diplomatické styky s Ukrajinou, pripomína CNN. Taiwanské ministerstvo zahraničných vecí minulý týždeň oznámilo, že na Ukrajinu dodalo už 582 ton humanitárnej pomoci a zásob.