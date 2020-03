Taiwan dočasne zakáže vstup cudzincov na svoje územie

Tchaj-pej 18. marca (TASR) - Taiwan dočasne zakáže vstup na svoje územie všetkým cudzincom bez povolenia na pobyt alebo platných víz. Ostrovná krajina sa týmto opatrením snaží zabrániť nárastu počtu prípadov zavlečenia nového koronavírusu SARS-CoV-2 zo zahraničia. S odvolaním sa na vyhlásenie taiwanského ministra zdravotníctva a sociálnych vecí Čchena Š'-čunga o tom v stredu informovala agentúra DPA.



Zákaz vstúpi do platnosti o polnoci zo stredy na štvrtok miestneho času (v stredu o 17.00 h SEČ). Minister ďalej dodal, že každý, kto do krajiny pricestuje zo zahraničia, bude musieť byť 14 dní v karanténe.



Taiwanský minister zahraničných vecí Joseph Wu v tejto súvislosti spresnil, že do krajiny budú aj naďalej môcť vstúpiť cudzinci, ktorímajú povolenie na pobyt, prípadne diplomatické alebo podnikateľské víza.



Šéf taiwanskej diplomacie ďalej uviedol, že miestna vláda sa dohodla s americkým inštitútom na Taiwane (AIT), čo je v podstate veľvyslanectvo USA v Tchaj-peji, na spoločnom vývoji vakcíny a rýchlejších testov, ktoré by pomohli v boji s pandémiou nového koronavírusu.