Taiwan dostal od Hongkončanov stovky žiadostí o azyl

Taipei 22. júla (TASR) – Taiwanské úrady dostali už stovky žiadostí od Hongkončanov, ktorí pre bezpečnostné obavy zvažujú opustiť toto autonómne územie Číny. Informovala o tom v stredu agentúra DPA.



Taiwan zriadil 1. júla špecializovaný úrad, ktorý má pomôcť Hongkončanom získať azyl a príležitosť presídliť sa na tento ostrov.



Podľa ministerstva zahraničných vecí má väčšina z nich záujem prísť na Taiwan za účelom štúdia či investovania. Niektorí z nich sa tiež informovali, či taiwanská vláda dokáže ľuďom obávajúcim sa v Hongkongu o svoju bezpečnosť poskytnúť bezpečné útočisko.



„Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme pomohli ľuďom v Hongkongu, ktorí potrebujú prísť na Taiwan. Chceli by sme tiež spolupracovať s ostatnými demokraciami a poskytnúť obyvateľom Hongkongu potrebnú podporu," uviedol taiwanský minister zahraničných vecí Joseph Wu Čao-sie.



„Zatiaľ čo Čína túži po rozšírení komunistickej ideológie a autoritárskeho poriadku, Taiwan je popredným ochrancom slobody a demokracie," dodal.



Špecializovaný úrad na Taiwane otvorili iba deň po tom, čo čínsky parlament schválil návrh zákona o národnej bezpečnosti pre Hongkong. Ten zakazuje v Hongkongu aktivity smerujúce k odtrhnutiu, podvratnú činnosť zameranú voči ústrednej vláde v Pekingu, zasahovanie zahraničia do miestnej politiky a terorizmus.



Podľa kritikov zákon o národnej bezpečnosti obmedzí slobody Hongkongu a je v rozpore s dohodou, ktorú Čína uzavrela s Britániou, keď v roku 1997 prevzala túto bývalú britskú kolóniu pod svoju správu. Hongkong sa vtedy stal autonómnym územím Číny a mal preň platiť princíp "jedna krajina, dva systémy".



Mnohí sa obávajú, že zákon o národnej bezpečnosti bude v Hongkongu použitý na potlačenie akéhokoľvek nesúhlasu so systémom.