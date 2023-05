Taiwan dostane do roku 2026 dodávku amerických stíhačiek Viper

Tchaj-pej 25. mája (TASR) - Taiwan dostane do roku 2026 od Spojených štátov dodávku 66 stíhačiek F-16V Viper. Vo štvrtok to potvrdil taiwanský minister obrany Čchiou Kuo-čeng. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Vzdušné sily USA v stredu oznámili, že prvá várka moderných stíhačiek od spoločnosti Lockheed Martin vyrobených pre Taiwan bude pripravená v treťom kvartáli budúceho roka. Pôvodný plánovaný termín bol však koniec roka 2023, uviedla taiwanská tlačová agentúra CNA.



Taiwan v súčasnosti modernizuje svoju letku a 141 stíhačiek typu F-16A/B nahrádza 66 modernejšími strojmi F-16V Block 20.



Nové stíhačky Viper, za ktoré Taiwan údajne zaplatil osem miliárd dolárov, sú vybavené modernejšou leteckou technikou a požiarnym radarom.



Čchiou Kuo-čeng vyhlásil, že omeškanie výroby stíhačiek bolo spôsobené najmä na americkej strane z dôvodu revízie a vylepšovania softvéru letovej kontroly. Zdôraznil však, že všetkých 66 stíhačiek bude do roku 2026 určite doručených.



Po dodaní lietadiel Viper bude Taiwan disponovať viac ako 200 stíhačkami F-16V štvrtej generácie. Tie posilnia jeho schopnosť vzdušnej obrany proti Číne, ktorej letky pravidelne vstupujú do taiwanskej zóny protivzdušnej obrany (ADIZ) a prekračujú i stredovú líniu v Taiwanskom prelive, pripomína DPA. Peking si totiž na Taiwan robí územné nároky.