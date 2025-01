Taiwan: Exgenerál organizoval skupinu na pomoc pri čínskej invázii

Tchaj-pej 22. januára (TASR) - Na Taiwane v stredu obžalovali generálporučíka vo výslužbe z porušenia zákona o národnej bezpečnosti. Podozrivý je z náboru vojenského personálu so zámerom vytvoriť ozbrojenú skupinu, ktorá by v prípade invázie na ostrov pomohla silám pevninskej Číny. Nábor podľa prokuratúry financoval prostredníctvom čínskych finančných prostriedkov, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Generálporučíka s priezviskom Kchao obžalovali spolu s ďalšími šiestimi osobami. Skupina podľa prokuratúry navštívila Čínu niekoľkokrát v rokoch 2018 až 2024. Na čínskom území sa stretli s príslušníkmi tajných služieb, ktorí im odovzdali inštrukcie a finančné prostriedky.



Kchao a ďalší z obžalovaných následne čínske finančné prostriedky použili na vytvorenie "ozbrojenej organizácie", ktorá by pôsobila ako "vnútorný kolaborant" v prípade čínskeho útoku na ostrov. Taiwanská prokuratúra uviedla, že konanie obžalovaných predstavovalo vážnu hrozbu pre národnú bezpečnosť a sociálnu stabilitu.



Kchaovi ako najvyššie postavenému z obžalovaných hrozí trest odňatia slobody vo výške až desať rokov.



Peking považuje Taiwan za súčasť svojho územia. Na ostrov sa v roku 1949 po porážke v občianskej vojne uchýlila dovtedajšia čínska vládna moc Kuomintangu pod vedením generála Čankajška a odvtedy má nezávislú vládu. Komunistická Čína opakovane deklaruje, že demokratický Taiwan jedného dňa ovládne.



Taiwanská spravodajská služba v nedávnej správe uviedla, že počet osôb stíhaných za špionáž pre Peking výrazne vzrástol, a to z desať prípadov v roku 2022 na 64 prípadov v roku 2024.