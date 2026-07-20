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Taiwan informuje o zvýšenej námornej činnosti Číny v jeho blízkosti

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Počas operácie čínska pobrežná stráž po prvýkrát kontaktovala nákladné lode prechádzajúce okolo Taiwanu prostredníctvo rádia, aby získala informácie o ich posádke a cieli plavby.

Autor TASR
Tchaj-pej 20. júla (TASR) - Taiwan v júni zaznamenal prudký nárast počtu čínskych lodí vstupujúcich do vôd v jeho okolí, uviedol predstaviteľ taiwanskej pobrežnej stráže pod podmienkou zachovania anonymity. TASR o tom informuje podľa pondelkovej správy agentúry AFP.

Čína takmer denne nasadzuje v okolí Taiwanu vojenské lietadlá, vojnové lode a plavidlá patriace jej pobrežnej stráži, aby presadila svoje nároky na kontrolu nad ostrovom, ktoré Tchaj-pej odmieta, píše AFP.

V júni vo vodách okolo Taiwanu a jeho vonkajších ostrovov zaznamenali celkovo 263 čínskych lodí vrátane plavidiel pobrežnej stráže, záchranných a výskumných lodí. V predchádzajúcom mesiaci ich bolo 200 a vlani v júni 171. Tieto čísla nezahŕňajú vojenské lode.

„Či už z hľadiska typov alebo počtu vládnych plavidiel zapojených do týchto aktivít v šedej zóne došlo k výraznému nárastu,“ potvrdil predstaviteľ taiwanskej pobrežnej stráže.

Čína minulý mesiac začala hliadky bezpečnostných zložiek vo vodách na východ od Taiwanu, čo Tchaj-pej označil za provokatívny krok a „skrytý expanzionizmus“.

Počas operácie čínska pobrežná stráž po prvýkrát kontaktovala nákladné lode prechádzajúce okolo Taiwanu prostredníctvo rádia, aby získala informácie o ich posádke a cieli plavby.

Vysokopostavený vládny predstaviteľ anonymne skonštatoval, že cieľom Pekingu nebolo len narušiť lodnú dopravu, ale „zabrániť Taiwanu v prijímaní zásob“ tým, že zabráni komerčným lodiam vo vstupe do jeho prístavov.

„Snaží sa uviesť do praxe to, o čom hovorí už dlho – využiť opatrenia podobné karanténe na realizáciu tzv. stratégie anakonda proti Taiwanu,“ poznamenal.

Predstaviteľ pobrežnej stráže vyhlásil, že Taiwan uskutoční cvičenia v reálnych podmienkach, aby si nacvičil, ako reagovať na potenciálnu karanténu alebo blokádu. Bližšie podrobnosti neposkytol.

Novšie lode čínskej pobrežnej stráže sú podľa jeho slov silnejšie než taiwanské. Operujú tiež v pároch, čo pre flotilu Taiwanu predstavuje „značnú záťaž pri ich sledovaní“. „Oblasť, ktorú pokrývajú, je mimoriadne rozsiahla,“ dodal predstaviteľ.

Taiwanský prezident Laj Čching-te v nedeľu vyzval členov svojej Demokratickej pokrokovej strany (DPP), aby sa postavili proti „červenému teroru“ prichádzajúcemu z Pekingu, a chránili „demokratický a slobodný spôsob života“ na ostrove.
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