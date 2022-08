Taiwan je odhodlaný brániť sa pred hrozbami Číny

Tchaj-pej 2. augusta (TASR) - Taiwanská armáda v utorok vyhlásila, že je "odhodlaná, schopná a presvedčená", že dokáže zaistiť bezpečnosť a ochranu Taiwanu pred narastajúcimi hrozbami zo strany Číny. Tchaj-pej to uviedol vzhľadom na možnú návštevu predsedníčky americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej, ktorá je momentálne na ázijskom turné. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Taiwanské ministerstvo obrany vo vyhlásení uviedlo, že má v zálohe rozličné plány na prípadnú núdzovú situáciu a ako odpoveď na "nepriateľské hrozby" vyšle aj svoje jednotky.



V utorok preletelo niekoľko čínskych bojových lietadiel v blízkosti Taiwanského prielivu, uviedol pre agentúru Reuters nemenovaný zdroj oboznámený so situáciou.



Napätie medzi Čínou a Spojenými štátmi stúpa v súvislosti s Taiwanom už niekoľko týždňov. Čína dala verejne najavo, že cestu Pelosiovej na Taiwan bude považovať za provokáciu vzhľadom na to, že tento ostrovný štát pokladá za súčasť svojho územia. Upozornila tiež Spojené štáty na jej možné následky.



Pelosiová v utorok pristála na leteckej základni v hlavnom meste Malajzie Kuala Lumpur, píše tamojšia štátna spravodajská agentúra Bernama. Po Singapure ide o jej druhú zastávku v Ázii. Navštíviť má tiež Južnú Kóreu a Japonsko. V Malajzii sa stretne s tamojším premiérom a predsedom dolnej komory parlamentu.



Hoci 23 miliónov obyvateľov Taiwanu už dlho žije pod hrozbou možnej čínskej invázie, tieto obavy sa počas vlády prezidenta Si Ťin-pchinga ešte zintenzívnili, analyzuje AFP. Si Ťin-pching v minulotýždňovom telefonáte so šéfom Bieleho domu Joeom Bidenom varoval USA, aby sa "nezahrávali s ohňom", čo sa týka Taiwanu.



Čínsky vyslanec pri OSN Čang Chun v pondelok poznamenal, že ak Pelosiová skutočne navštívi Taiwan, Čína "podnikne pevné a silné opatrenia na ochranu svojej suverenity a územnej celistvosti".