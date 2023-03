Taiwan je pripravený na reakciu Číny na návštevu Cchaj Jing-wen v USA

Tchaj-pej 22. marca (TASR) - Taiwan je pripravený na akékoľvek kroky Číny počas nadchádzajúcej zahraničnej cesty taiwanskej prezidentky Cchaj Jing-wen. V stredu to uviedol predstaviteľ taiwanského ministerstva obrany. TASR prevzala správu z agentúry Reuters.



Taiwanská prezidentka navštívi budúci týždeň v Latinskej Amerike diplomatických spojencov Belize a Guatemalu, ktoré Taiwan uznávajú ako nezávislý štát. Cchaj sa zastaví aj v USA, konkrétne v mestách Los Angeles a New York.



Počas návštevy amerického štátu Kalifornia by sa Cchaj mala stretnúť aj s predsedom Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Kevinom McCarthym. Tchaj-pej to však zatiaľ oficiálne nepotvrdil.



Námestník taiwanského ministra obrany Po Hong-chuej povedal, že taiwanská armáda je pripravená na prípadnú reakciu Číny na prezidentkinu zahraničnú cestu. "Ministerstvo obrany má pohotovostné plány pre všetky (možné) kroky" Číny, dodal. Ďalšie detaily však neposkytol.



Peking plánovanú návštevu taiwanskej prezidentky v USA odsúdil. Čína vlani v auguste spustila v Taiwanskom prielive rozsiahle vojenské cvičenia, čím reagovala na návštevu vtedajšej predsedníčky Snemovne reprezentantov Kongresu Nancy Pelosiovej na Taiwane.



Washington považuje plánované zastávky Cchaj Jing-wen v USA za rutinné a tvrdí, že Peking by ich nemal využiť ako zámienku na vystupňovanie agresívneho konania v Taiwanskom prielive.



Taiwan má od roku 1949 nezávislú vládu, Čína ho však stále považuje za súčasť svojho územia. Komunistická vláda v Pekingu vlani pohrozila, že nebude tolerovať "separatistické aktivity" a v nevyhnutnom prípade nevylúčila ani vojenský zásah na ostrove.



Taiwanská demokraticky zvolená vláda tvrdí, že iba obyvatelia Taiwanu majú právo rozhodovať o svojej budúcnosti.