Taiwan je v pohotovosti pred manévrami ČĽR po inaugurácii prezidenta

Tchaj-pej 1. mája (TASR) - Taiwan je v pohotovosti pred zámerom Pekingu usporiadať vojenské cvičenia po inaugurácii novozvoleného prezidenta Lai Čching-tea 20. mája. Komunistická Čína v poslednom čase zosilnila svoju vojenskú aktivitu v okolí samosprávneho ostrova a začala pritom používať nové taktiky, uviedol šéf taiwanského Národného bezpečnostného úradu. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



Šéf taiwanského Národného bezpečnostného úradu Cchaj Ming-jen v parlamente uviedol, že udržiavanie stability v Taiwanskom prielive je v záujme celého medzinárodného spoločenstva vrátane Číny. Peking však v súčasnosti podľa neho používa princíp cukru a biča voči Taiwanu v nádeji, že to zmení politiku novozvoleného prezidenta Lai Čching-tea.



"Osobitnú pozornosť si vyžaduje obdobie po 20. máji až do novembra, keď čínski komunisti majú svoje pravidelné vojenské cvičenia," povedal. "Či už čínski komunisti využijú vojenské cvičenia v tejto horúcej sezóne ako zámienku na ďalší tlak na Taiwan, Národný bezpečnostný úrad sa na to zameriava," dodal.



Čínske ministerstvo obrany v Pekingu na žiadosť o komentár krátko pred oslavami Sviatku práce 1. mája neodpovedalo.



Na otázky taiwanských zákonodarcov Cchaj Ming-jen povedal, že Čína v tomto roku už trikrát uskutočnila prienik do vzdušného priestoru a výsostných vôd Taiwanu v noci, čo označil za nový spôsob taktiky. "Okrem toho sa používajú lietadlá na tankovanie paliva" s cieľom predĺžiť čas, kedy bojové lietadlá môžu zostať vo vzduchu, dodal. Pozorované boli aj vyloďovacie lode a mínolovky, ktoré s nimi spolupracovali. "Toto sú nové vzory (taktiky) pre tento rok," doplnil Cchaj Ming-jen.



Čína považuje samosprávny Taiwan za svoju odštiepeneckú provinciu a jeho zjednotenie chce v prípade potreby dosiahnuť aj vojensky.