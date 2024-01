Taiwan kritizoval Čínu za ovplyvňovanie prezidentských volieb

Tchaj-pej 11. januára (TASR) – Minister zahraničných vecí Taiwanu Joseph Wu vo štvrtok ostro kritizoval pevninskú Čínu za "opakované zasahovanie" do prezidentských volieb Taiwanu. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Peking by sa mal prestať miešať do volieb v iných krajinách a usporiadať si vlastné," napísal Wu na sociálnej platforme X.



Wu reagoval na varovanie Pekingu pre taiwanských voličov. Komunistická Čína tvrdí, že víťazstvo Laj Čching-tchea v prezidentských voľbách na ostrove, ktoré sa budú konať sobotu 13. januára, by predstavovalo "vážne nebezpečenstvo" pre vzájomné vzťahy.



Viceprezident Laj Čching-tche je ako kandidát vládnucej Demokratickej pokrokovej strany (DPP) favoritom na víťazstvo. Vyhlasuje sa za pragmatického bojovníka za nezávislosť Taiwanu, Čína ho považuje za separatistu.



Tchaj-pej obviňuje Peking, že sa snaží vyvinúť vojenský alebo ekonomický tlak, aby ovplyvnil výsledok hlasovania vo svoj prospech.



Oficiálny názov Taiwanu je Čínska republika a rovnako ako Čínska ľudová republika na pevnine sa oba štátne útvary považujú za jediného reprezentanta Číny. Rozišli sa počas občianskej vojny, ktorá sa v roku 1949 skončila na pevnine víťazstvom komunistov.



Porazení nacionalisti si na Taiwane vytvorili vlastnú vládu. Peking ho napriek tomu považuje za súčasť svojho územia a opakovane pohrozil, že je pripravený použiť na obnovenie kontroly nad Taiwanom aj vojenskú silu. Samosprávny ostrov v súčasnosti nemá s väčšinou krajín oficiálne diplomatické vzťahy, iba obchodné a kultúrne zastúpenia.