Taiwan, ktorý sa obáva Číny, skúma taktiku Ukrajincov voči Rusku

Tchaj-pej 31. marca (TASR) - Taiwanské ministerstvo obrany zriadilo pracovnú skupinu, ktorá bude skúmať taktické postupy využívané počas Ruskom rozpútanej vojny na Ukrajine. Okrem iného chce preskúmať, ako sa Ukrajinci bránia proti ruským inváznym silám.



Informovala o tom vo štvrtok agentúra Reuters, ktorá v tejto súvislosti pripomenula, že Taiwan sa dlhodobo obáva možnej vojenskej invázie zo strany Číny.



Taiwan v reakcii na ruskú agresiu voči Ukrajine zvýšil úroveň ostražitosti svojich ozbrojených síl pre obavy z možného čínskeho útoku. Podľa taiwanských predstaviteľov však momentálne nič nenasvedčuje tomu, že by Peking takýto útok pripravoval.



Taiwanský minister obrany Čchiou Kchuo-čcheng vo štvrtok novinárom povedal, že jeho rezort zriadil pracovnú skupinu na preskúmanie taktických postupov používaných vo vojne na Ukrajine. V skupine budú aj akademickí pracovníci z taiwanskej Univerzity národnej obrany.



O priebehu vojny na Ukrajine diskutuje Taiwan aj s USA a ďalšími krajinami, ktoré s ním udržiavajú kontakty. Taiwanskí predstavitelia sa zaujímajú najmä to, ako Ukrajina vzdoruje svojmu väčšiemu susedovi, ktorý si robí nároky na jej územie, a tiež o príčiny neúspechov ruskej armády na Ukrajine.



"Prostredníctvom interných diskusií... chceme dospieť k výsledkom, ktoré nám pomôžu pri budovaní zbrojného potenciálu a pri prípravách na (potenciálny) vojnový konflikt," uviedol taiwanský minister obrany.



Taiwanskí predstavitelia si v súvislosti s vojnou na Ukrajine všímajú možné paralely so situáciou, v ktorej sa nachádza ich krajina. Poukazujú však aj na významné odlišnosti vrátane toho, že Čína by mala prípadnú inváziu sťaženú prirodzenou bariérou Taiwanského prielivu. Taiwan má tiež dobre vybavené vojenské letectvo a pracuje aj na rozvoji svojej raketovej obrany.



Komunistická Čína dlhodobo považuje Taiwan za svoju odštiepeneckú provinciu a nevylučuje, že by mohla taiwanskú otázku riešiť eventuálne aj silou. Peking oficiálne preferuje mierové riešenie, hoci v priebehu posledných dvoch rokov zvyšuje vojenský tlak na Taiwan.