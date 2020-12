Taiwan má prvý prípad od apríla, prenášačom je pilot z Nového Zélandu

Tchaj-pej 22. decembra (TASR) - Na Taiwane zaznamenali v utorok prvý lokálny prenos nákazy koronavírusom od apríla. Na vine ukončenia obdobia 253 dní bez prípadu infekcie je jeden pilot z Nového Zélandu, od ktorého sa podľa taiwanského rezortu zdravotníctva nakazila žena-tridsiatnička. Informovala o tom agentúra AFP.



Minister zdravotníctva Čchen Š'-čung vyhlásil, že žena mala pozitívny výsledok testu na koronavírus SARS-CoV-2 po tom, čo prišla do kontaktu so zahraničným pilotom nemenovanej taiwanskej leteckej spoločnosti. Tento pilot-šesťdesiatnik zatajil osoby, s ktorými prišiel do kontaktu, i svoje aktivity po tom, čo ho v nedeľu označili za prenášača vírusu.



Čchen ďalej informoval, že pilotovi teraz hrozí pokuta vo výške 60.000-300.000 nových taiwanských dolárov (zhruba 1742-8710 eur). Podľa tamojších úradov po príchode na Taiwan tento muž navštívil viacero miest na ostrove vrátane obchodného domu.



Šéf rezortu zdravotníctva na tlačovej konferencii tiež informoval, že zdravotné úrady kontaktovali 13 zo 167 ľudí, ktorí sa s nakazenou ženou osobne stretli, a nariadili im domácu izoláciu s tým, že čoskoro budú všetci pretestovaní.



Taiwan tesne po vypuknutí pandémie v susednej Číne uzatvoril svoje hranice a zaviedol prísne karanténne opatrenia. Odvtedy tam zaznamenali 770 prípadov nákazy a len sedem úmrtí. Po dvoch mesiacoch od ohlásenia prvých prípadov sa podarilo úplne zamedziť lokálne prenosy nákazy.



Od 12. apríla boli všetkými prípadmi infekcie občania, ktorí na ostrov pricestovali z cudziny, a hŕstka zahraničných sezónnych pracovníkov.



Väčšina cestujúcich musí po príchode stráviť dva týždne v karanténe. Podmienkou jej opustenia je negatívny výsledok testu. Piloti však v súčasnosti na Taiwane podliehajú miernejším nariadeniam - po každom príchode zo zahraničia musia v domácej karanténe stráviť len tri dni.