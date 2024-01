Taiwan navštívila delegácia z USA, stretla sa s novým prezidentom

Tchaj-pej 15. januára (TASR) — Nový taiwanský prezident Laj Čching-te a jeho predchodkyňa Cchaj Jing-wen sa v pondelok stretli s neoficiálnou delegáciou americkej vlády. Informovala o tom agentúra AFP.



"Som vďačný za silnú podporu USA pre taiwanskú demokraciu, ktorá demonštruje úzke a pevné partnerstvo medzi Taiwanom a Spojenými štátmi. Pre Taiwan to má veľký význam," povedal Laj Čching-te.



Ďalej uviedol, že sloboda a demokracia sú pre taiwanský ľud tým najcennejším a sú to tiež základné hodnoty, ktoré Taiwan a Spojené štáty zdieľajú.



Cchaj Jing-wen označila návštevu americkej delegácie za „veľmi významnú“ a označila ju za dôkaz úzkeho partnerstva medzi Washingtonom a Tchaj-pejom.



Členmi americkej delegácie sú okrem iných bývalý poradca pre národnú bezpečnosť Stephen Hadley, bývalý námestník ministra zahraničných vecí James Steinberg a šéfka Amerického inštitútu na Taiwane Laura Rosenbergerová.



V sobotňajších prezidentských voľbách jednoznačne zvíťazil doterajší viceprezident Lai Čching-te, známy aj pod menom William Lai, ktorý je takisto členom vládnucej Demokratickej pokrokovej strany (DPP). V predvolebnej kampane oznámil, že bude pokračovať v politike svojej predchodkyne a presadzovať nezávislosť Taiwanu od Číny.



Peking po voľbách na Taiwane uviedol, že ich výsledok nezabráni „znovuzjednoteniu Číny“. Peking vníma Taiwan ako odštiepeneckú provinciu, ktorá by sa mala opäť zjednotiť s pevninskou Čínou, čo chce v prípade potreby dosiahnuť aj vojensky.



Americká vláda pred voľbami oznámila, že po nich vyšle do Tchaj-peja „neoficiálnu delegáciu“, aby vyjadrila „dôležitosť silného, neoficiálneho partnerstva“.



Hoci USA sú blízkym spojencom Taiwanu a podporujú ho aj vojensky, zastávajú politiku jednej Číny, v rámci ktorej uznávajú vládu v Pekingu ako jediného zástupcu Číny.



Americká delegácia navštívila Taiwan aj v roku 2016 po prvom víťazstve Cchaj Jing-wen vo voľbách. Čína následne prerušila s Tchaj-pejom všetku komunikáciu na vysokej úrovni, keďže nová prezidentka a jej strana hovorili o „nezávislom Taiwane“.