Taiwan nemá podľa Pekingu právo stať sa členom OSN

Peking 27. októbra (TASR) - Čína v stredu vyhlásila, že Taiwan nemá právo stať sa členom Organizácie Spojených národov. Uviedol to v stredu hovorca čínskeho Úradu pre záležitosti Taiwanu, píše agentúra AFP.



Hovorca Ma Siao-kuang reagoval na utorkové vyhlásenie amerického ministra zahraničných vecí Antonyho Blinkena, ktorý vyzval členské krajiny OSN, aby napriek odporu Číny začlenili Taiwan do systému OSN.



Blinken - vo vyhlásení pri príležitosti 50. výročia rozhodnutia Valného zhromaždenia OSN, na základe ktorého nahradila Taiwan v OSN Čínska ľudová republika - vyjadril poľutovanie nad tým, že Taiwan je čoraz viac vylučovaný z medzinárodného spoločenstva.



„OSN je medzinárodná organizácia zložená zo suverénnych štátov," uviedol Ma Siao-kuang. Zopakoval pritom dlhodobý postoj komunistickej vlády v Pekingu, že Taiwan je súčasťou jednotnej Číny.



Čínska ľudová republika je podľa hovorcu „jediným legitímnym predstaviteľom zastupujúcim celú Čínu", a vyzval politikov v Tchaj-peji, aby sa v otázke nezávislosti nespoliehali na Washington.



Čínska vláda považuje Taiwan za svoju odštiepeneckú provinciu a neuznáva jeho demokraticky zvolenú vládu. Oba štáty vznikli po občianskej vojne v roku 1949, v dôsledku ktorej sa komunisti dostali k moci v pevninskej Číne a nacionalisti vedení generálom Čankajškom ušli na Taiwan.



Peking preto blokuje členstvo Taiwanu v mnohých medzinárodných organizáciách a nevylučuje ani znovupripojenie ostrova k Číne za pomoci sily. Americký prezident Joe Biden avizoval, že Spojené štáty sú pripravené Taiwanu pomôcť, ak by naň Čína zaútočila.



Čínska armáda začiatkom októbra opakovane narušila vzdušný priestor Taiwanu, do ktorého v priebehu niekoľkých dní vyslala viac než 150 bojových lietadiel. Čínski vojaci tiež nacvičovali vyloďovacie a útočné operácie na pobreží Taiwanského prielivu.