Taiwan obnoví bezvízový styk s desiatkami krajín

Tchaj-pej 5. septembra (TASR) - Taiwan od budúceho týždňa znova umožní bezvízový styk s desiatkami krajín vrátane členských štátov Európskej únie a USA, ktorý bol pozastavený pre pandémiu koronavírusu. Oznámil to v pondelok šéf taiwanského Ústredia na kontrolu epidemických chorôb (CECC) Čchen Š'-čung, informuje agentúra DPA.



Podľa jeho slov budú môcť od 12. septembra prichádzať na Taiwan bez víz návštevníci z EÚ, USA, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu a ďalších 14 krajín, ktoré udržiavajú diplomatické vzťahy s taiwanskou vládou.



Šéf CECC tento krok zdôvodnil tým, že mnohé krajiny sveta už znovuotvorili svoje hranice v súlade s predpandemickými pravidlami. Dodal tiež, že je nutné nájsť rovnováhu medzi pokračujúcimi snahami o kontrolu šírenia covidu a podporou ekonomického rastu, spoločenského života a medzinárodných stykov.



Prípadné ďalšie uvoľnenie cestovných opatrení bude závisieť od vývoja pandémie, doplnil šéf CECC. Cestujúcich smerujúcich do Taiwanu vyzval, aby naďalej dodržiavali požiadavku trojdňovej karantény a takisto ďalšie štyri dni po príchode sledovali svoj zdravotný stav. Upozornil tiež na to, aby sa prichádzajúci turisti riadili aj ďalšími platnými protipandemickými opatreniami.



V nedeľu potvrdili na Taiwane 34.358 nových prípadov covidu vrátane 232 infikovaných, ktorí pricestovali zo zahraničia. Hlásených bolo tiež 35 obetí tohto vírusového ochorenia. Taiwanské úrady evidujú celkovo už 10.094 úmrtí na covid, pričom 10.078 z nich tvoria osoby, ktoré sa nakazili na Taiwane.