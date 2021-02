Taiwan obnoví tranzitné služby na medzinárodnom letisku

Tchaj-pej 24. februára (TASR) - Taiwanské zdravotnícke úrady v stredu oznámili, že za určitých podmienok obnovia letiskové tranzitné služby pre cestujúcich zo zahraničia a od 1. marca zmiernia obmedzenia vstupu. Uviedla to v stredu agentúra DPA.



Šéf centra pre kontrolu epidémie a minister taiwanského zdravotníctva Čchen Š'-čung novinárom povedal, že tranzitné opatrenia na medzinárodnom letisku Tchao-jüan, ako aj pravidlá na hraniciach sa vrátia do stavu k 1. januáru, keď nadobudol platnosť prísny program na kontrolu ochorenia COVID-19, ktorý s niektorými výnimkami zakazoval vstup do krajiny všetkým osobám bez taiwanského občianstva alebo pobytu.



Cestujúci, ktorí vstupujú do krajiny alebo ňou prechádzajú, sa okrem iných ustanovení budú musieť preukázať PCR testom nie starším ako tri dni. Tranzitní cestujúci musia ísť rovnakou spoločnosťou z pôvodného miesta s prestupom na medzinárodnom letisku Tchao-jüan do ich cieľovej destinácie a na letisku môžu stráviť najviac osem hodín.



Taiwan, ostrov s 23,6 milióna obyvateľov, zaznamenal 947 prípadov ochorenia COVID-19 a deväť úmrtí.